Edición especial por el día de la mujer de la feria “Paseo del río”

La actividad comenzará desde las 18:00 horas, con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados en la ciudad.

Además, desde las 19:30 horas se desarrollará una propuesta artística con show en vivo de Ani Viera, acompañada por diferentes espectáculos invitados. La jornada contará también con la animación de Mario Cáceres y presentaciones del Ballet Luna Cautiva, dirigido por la profesora Melanie Areguati, y del Ballet Peña La Juntada, a cargo de los profesores Anabella Monzón y Alexis Areguati.

Desde la organización destacaron que esta edición especial busca generar un espacio de encuentro para disfrutar en familia, acompañando el trabajo de emprendedores locales y celebrando el Día de la Mujer con propuestas culturales y recreativas para toda la comunidad.

La tradicional feria se consolida así como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, promoviendo el desarrollo del emprendedurismo local y el disfrute de los espacios públicos de la ciudad.