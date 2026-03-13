7PAGINAS

Viernes 13 de marzo de 2026
Edición especial por el día de la mujer de la feria “Paseo del río”

La Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Paseo del Río – Especial Día de la Mujer, que se realizará el próximo domingo 15 de marzo en la zona de Playa Los Sauces, en la Costanera de Concordia.
La actividad comenzará desde las 18:00 horas, con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados en la ciudad.

Además, desde las 19:30 horas se desarrollará una propuesta artística con show en vivo de Ani Viera, acompañada por diferentes espectáculos invitados. La jornada contará también con la animación de Mario Cáceres y presentaciones del Ballet Luna Cautiva, dirigido por la profesora Melanie Areguati, y del Ballet Peña La Juntada, a cargo de los profesores Anabella Monzón y Alexis Areguati.

Desde la organización destacaron que esta edición especial busca generar un espacio de encuentro para disfrutar en familia, acompañando el trabajo de emprendedores locales y celebrando el Día de la Mujer con propuestas culturales y recreativas para toda la comunidad.

La tradicional feria se consolida así como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, promoviendo el desarrollo del emprendedurismo local y el disfrute de los espacios públicos de la ciudad.

 