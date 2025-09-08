Edil radical de Federal confesó que compró “varios potes de dulce de leche” para sobrellevar el amargo voto a LLA

“Es absolutamente difícil ese voto, lo digo como militante del radicalismo, que no se corresponde con el ideario por el que he trabajado, por el que he militado, con el que me he comprometido; el ideario de la lucha por la democracia social, de respetar los valores republicanos y democráticos, del respeto por las instituciones; y este voto no se corresponde en lo absoluto tampoco con la transparencia y la honestidad”, expresó Luna, quien reconoció irónicamente que se compró “varios potes de dulce de leche” para afrontar el momento de tener que sufragar con la boleta de LLA.

El dirigente señaló que existe un “desconcierto en la ciudadanía, incluso de los que acompañaron este proyecto político, que ahora se ve empañado y manchado por los hechos de corrupción”. Luna mencionó los recientes escándalos vinculados a familiares del presidente y miembros de la familia Menem, que según él, fueron minimizados por el gobierno nacional, lo que genera “una falta de racionalidad en los argumentos que esgrime la administración central”.

Consultado sobre la estrategia del radicalismo, Luna indicó que aún no se han definido líneas de acción claras debido a que “se trata de una elección absolutamente nacionalizada, donde no se mide la gestión provincial y municipal, y el resultado dependerá de la adhesión o no al gobierno nacional”. Además, remarcó que la UCR tiene escasas candidaturas en juego, ya que Atilio Benedetti se bajó de la lista de senadores, quedando solo Darío Schneider como representante provincial.

“El clima de amargura de los radicales se siente, no lo vamos a negar, y no sé hacia dónde puedan ir los votos. La situación no es nada fácil para el radicalismo, el trabajo de la militancia se va a ver complicado, ya que el partido tiene poco en juego”, añadió Luna.

Finalmente, el edil cuestionó la alianza entre frigerismo y LLA con la UCR, considerándola un error político: “Se fundamentó en pensar que esta elección mide gobernación, cuando se trata de una elección absolutamente nacionalizada, en donde la provincia tiene poco en juego”.

Redaccion de 7Paginas