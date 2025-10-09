Ediles de Concordia aprobaron una ordenanza que erradica la cría de animales de granja en la planta urbana

El proyecto fue impulsado por el concejal de Juntos por Entre Ríos Felipe Sastre, en articulación con el Director de Veterinaria Julio Gesualdi. Fue estudiado y trabajado durante varios meses por los ediles que integran los 3 bloques, quienes hicieron aportes a la redacción final aprobada en la jornada de hoy.

La flamante normativa establece que en la planta urbana de la ciudad de Concordia, de acuerdo a las delimitaciones del COUT, queda erradicada la tenencia y/o cría y/o explotación familiar de ganado pecuario, entendido como porcinos, ovinos, caprinos, bovinos y aves de corral, como así también especies peleteras, con o sin documentación.

El objetivo primordial de la ordenanza es reducir riesgos sanitarios, priorizando la salud pública de sus habitantes, mejorar la convivencia entre vecinos y contribuir a la seguridad vial.

Cabe destacar que la medida no es aislada y se enmarca dentro de una serie de acciones llevadas a cabo por la gestión del Intendente Francisco Azcué, entre las que se destacan la lucha contra el maltrato animal, la implementación del programa Concordia Sana, la erradicación de la TAS, la prohibición de cría de animales de compañía con fines de comercialización, la retención de animales sueltos en la vía pública y las castraciones gratuitas en los barrios, entre otras.