Ediles de Concordia respaldaron el decreto que limitaron el cobro de SADAIC en fiestas privadas

La iniciativa, impulsada por el bloque Juntos por Entre Ríos, busca brindar mayor claridad sobre la interpretación de la normativa y ofrecer seguridad jurídica tanto a los organizadores de eventos como a los propietarios de salones de fiestas de la ciudad.

Alcance de la medida

Durante el debate, el concejal Mauricio Rey explicó que el objetivo de la resolución es que los vecinos conozcan cuáles son los alcances del decreto nacional.

«Manifestamos nuestra conformidad con lo dispuesto en la normativa nacional porque es importante que los concordienses sepan que en sus fiestas privadas SADAIC no está autorizado a exigir el pago de derechos por la ejecución de obras musicales, es decir, por pasar música», señaló el edil.

Asimismo, aclaró que la disposición comprende únicamente aquellos eventos que se desarrollan en espacios de ocupación temporal, como salones de fiestas o viviendas particulares, siempre que tengan acceso restringido exclusivamente a invitados y no exista cobro de entradas.

En ese sentido, sostuvo que «en esos casos SADAIC no puede recaudar derechos de autor cuando la música se utiliza en esos ámbitos privados, ya que la normativa establece que esas situaciones no constituyen una ejecución pública de obras musicales en los términos de la Ley de Propiedad Intelectual».

Un reclamo del sector

El proyecto surgió a partir de una presentación realizada por representantes de salones de eventos y espacios destinados a celebraciones privadas, quienes plantearon la necesidad de contar con una interpretación precisa de la normativa frente a los reclamos que venían recibiendo por parte de SADAIC.

Por su parte, la concejal Silvina Ovelar indicó que mantuvo reuniones con vecinos e instituciones de Concordia que manifestaron su preocupación por intimaciones de pago recibidas en situaciones donde entendían que el cobro no correspondía.

Según explicó, esos planteos evidenciaron la necesidad de brindar mayor certeza sobre el alcance del decreto y acompañar a quienes se encontraban afectados por este tipo de reclamos.

Mayor previsibilidad

Con la aprobación de esta resolución, el Concejo Deliberante fijó una postura institucional de respaldo a la aplicación del Decreto Nacional Nº 765/2024 en el ámbito local, con el propósito de otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los organizadores de eventos privados y a los titulares de salones de fiestas de Concordia.

La medida apunta a evitar interpretaciones contradictorias sobre el cobro de derechos de autor en celebraciones privadas, diferenciando estos encuentros de los espectáculos o eventos públicos alcanzados por la legislación vigente.