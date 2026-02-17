Ediles de Federación sesionarán en el fin de semana de Carnaval para definir cambios en las tasas

La convocatoria se da en un contexto de amplio debate público, con vecinos, comerciantes y distintos sectores atentos a la definición que adopte el cuerpo legislativo.

Dos dictámenes en debate

El orden del día al que tuvo acceso 7Paginas, anticipa el tratamiento de dos dictámenes de comisión con posturas diferentes:

Dictamen “por mayoría”: propone aprobar, con modificaciones, el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que introduce cambios en la Ordenanza Tributaria Anual 2026 (Ordenanza Nº 2.605/25-HCD).

Dictamen “por minoría”: impulsa aprobar, también con modificaciones, el proyecto presentado por el bloque Union Civica Radical – “Juntos por Entre Ríos”, que plantea su propia alternativa de modificación sobre la misma normativa.

Ambas iniciativas apuntan a reformular aspectos de la ordenanza tributaria vigente, aunque con diferencias en los alcances y criterios de aplicación, especialmente en lo que respecta al esquema de actualización y reducción de tasas.

Expectativa por la definición

El tratamiento en sesión extraordinaria, en plena agenda festiva, refleja la importancia y urgencia del tema. La discusión ha despertado numerosas opiniones en la ciudadanía, en un escenario económico complejo donde cualquier modificación impositiva impacta de manera directa en los contribuyentes.

Ahora, la atención está puesta en cuál de los dos proyectos logrará los votos necesarios para prosperar y cómo quedará finalmente definido el cuadro tarifario municipal para el presente año.

La decisión que adopten los ediles marcará el rumbo de la política tributaria local en 2026 y tendrá incidencia directa en la economía de vecinos y sectores productivos de Federacion.