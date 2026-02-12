Ediles de Federación sesionaran por modificaciones en la ordenanza de tasas municipales

La convocatoria se da en un contexto de debate generado a comienzos de año, cuando el Ejecutivo municipal dispuso un incremento en el valor de las tasas, medida que generó polémica en distintos sectores de la comunidad.

En aquel momento, el intendente Ricardo Bravo explicó a un cronista de 7Paginas que los valores se encontraban “pisados” desde hacía varios años y que el aumento respondía a la necesidad de afrontar los costos que demandan los servicios municipales, en el marco de un contexto de la economía nacional adversa para esta comuna. No obstante, también había anticipado que el Ejecutivo evaluaba posibles modificaciones.

Según pudo saber 7Paginas, la nueva propuesta del Departamento Ejecutivo viene siendo analizada por ambos bloques del Concejo, lo que derivó en la convocatoria a esta sesión extraordinaria. Además, el bloque opositor presentó su propio proyecto de ordenanza referido al mismo tema, por lo que se anticipa un debate con distintas posiciones sobre el esquema impositivo.

En paralelo y por esta razon, desde la Secretaría de Gobierno y Hacienda se informó a este medio que el vencimiento de la tasa de ABL correspondiente al período 01/2026, previsto inicialmente para este mes, fue prorrogado hasta el lunes 16 de marzo.

De cara a la sesión de este viernes, existe expectativa por conocer cuál será el nuevo monto que propondrá el Ejecutivo en la modificación de la ordenanza impositiva y cuáles serán los planteos concretos de la oposición, en el proyecto de ordenanza que también será tratado en esta sección. En principio, no se descarta que ambos proyectos sean girados a comisión para su análisis, con el objetivo de avanzar posteriormente en un dictamen consensuado.