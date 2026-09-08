Ediles del PJ celebraron la noticia: Federación tendrá una nueva ambulancia para el Hospital San José

La ciudad de Federación contará desde este miércoles 9 de septiembre con una nueva ambulancia destinada al Hospital San José, una incorporación que permitirá fortalecer la capacidad de atención y traslado de pacientes en la comunidad.

La noticia fue celebrada por el Bloque de Concejales Justicialistas del Honorable Concejo Deliberante, desde donde destacaron las gestiones que se venían realizando para lograr la incorporación de una nueva unidad para el nosocomio local.

Según manifestaron, el reclamo había sido formalizado anteriormente mediante la Resolución N.º 1.173-H.C.D., aprobada en septiembre de 2025, y durante este año volvió a ser planteado a través de un nuevo Proyecto de Resolución.

“Veníamos trabajando y gestionando este pedido ante las autoridades correspondientes, dando continuidad a un reclamo que ya había sido formalizado mediante la Resolución N.º 1.173-H.C.D., aprobada en septiembre de 2025, y nuevamente este año se volvió a solicitar mediante un nuevo Proyecto de Resolución”, señalaron desde el bloque.

En ese sentido, expresaron que “hoy podemos decir que ese pedido comienza a transformarse en una respuesta concreta para Federación”.

Una herramienta fundamental para el Hospital San José

Desde el espacio justicialista remarcaron que la llegada de la ambulancia representa una mejora importante para el sistema sanitario local.

“La llegada de una nueva ambulancia representa mucho más que la incorporación de un vehículo. Significa contar con una herramienta fundamental para los trabajadores de la salud, mejorar la capacidad de traslado y brindar una respuesta más adecuada ante situaciones que requieren atención y derivación”, indicaron.

Los concejales también destacaron que, cuando se trata de cuestiones vinculadas a la salud, las diferencias políticas deben quedar en un segundo plano.

“No se trata de determinar qué bloque tiene más mérito ni de convertir una necesidad de los vecinos en una disputa partidaria”, expresaron.

“Se trata de reconocer que Federación necesitaba esta ambulancia y que, a partir de las gestiones realizadas, finalmente llegará al Hospital San José”, agregaron.

Finalmente, desde el Bloque de Concejales Justicialistas celebraron la incorporación y expresaron su expectativa de que la llegada de la nueva unidad sea el comienzo de otras respuestas para las necesidades sanitarias de la ciudad.

“Cuando se gestiona y se reclama por Federación, el resultado debe ser para todos los vecinos”, concluyó la declaración.

Prensa bloque de Concejales Justicialistas

Redaccion de 7Paginas