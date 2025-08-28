Ediles del PJ respaldan el pedido de más cargos de enfermería para el Hospital San José

Durante el encuentro, los ediles escucharon las preocupaciones del personal, quienes destacaron el esfuerzo que realizan diariamente para sostener la atención frente a una demanda creciente de servicios. En ese marco, los concejales valoraron el compromiso de médicos, enfermeros y empleados del hospital, resaltando su rol esencial para garantizar la salud de los vecinos de Federación.

“Queremos acompañar y respaldar el trabajo de quienes están en la primera línea de la salud. Sabemos del enorme esfuerzo que realizan y de la importancia que tiene el hospital para toda la comunidad”, expresaron Gómez y Burna tras la visita.

Además, los ediles adelantaron que seguirán acompañando las diferentes inquietudes planteadas: “Es indispensable contar con más personal, mejorar el equipamiento y sumar una ambulancia que permita dar respuesta a las necesidades del hospital y de los pacientes. Desde nuestra labor como concejales, vamos a trabajar para que esos objetivos puedan concretarse”.

Cabe recordar que en declaraciones al programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, el propio jefe del área de enfermería, César Tello, advirtió que el personal de enfermería se encuentra trabajando bajo una fuerte sobrecarga y en un cuadro de estrés permanente debido a la falta de recursos humanos.