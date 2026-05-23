EDITORIAL: El peligro de maquillar la realidad; el cura y el médico que intentan tapar el sol con las manos

La semana pasada, la opinión pública de Concordia se vio sacudida por dos realidades complejas que ganaron la tapa de este diario: un violento ataque estudiantil en una escuela secundaria y la preocupante falta de higiene en sectores del hospital de mayor complejidad de la región. Lejos de asumir las problemáticas con madurez institucional, la respuesta de los responsables de estas áreas, amplificada por medios afines al oficialismo, fue la de intentar instalar que este medio «faltaba a la verdad». No obstante, el peso de los hechos es más fuerte que cualquier libreto prefabricado.

Violencia en la Escuela San Francisco: minimizar un ataque no es la solución

El primer hecho ocurrió en la Escuela D-196 «San Francisco» (Dr. Aldá Sur y 2 de Abril). Allí, una menor de 13 años que cursa el segundo año ingresó al establecimiento armada con un elemento cortante debido a un conflicto previo con otra compañera. Al percatarse del peligro, un compañero intervino valientemente y logró desarmarla. Ante esto, la alumna —sufriendo un ataque de nervios— le exigió a viva voz la devolución del objeto bajo amenazas de muerte y arremetió contra el adolescente con una birome.

Tras la publicación de 7Paginas, un medio vinculado a la pauta policial y otros portales oficialistas salieron raudamente a «desmentir» el caso. El cura Padre Méndez, responsable de la institución, declaró formalmente que se trataba de «versiones falsas» y tildó el episodio como un «hecho menor».

Sin embargo, el propio Méndez cayó en una flagrante contradicción: en su mismo descargo reconoció que la menor ingresó a la escuela armada con un cúter de oficina, que la situación debió ser controlada por el personal y que debieron convocar a una reunión de urgencia con los involucrados.

¿Desde cuándo que una alumna de 13 años ingrese armada a un aula con la intención de atacar a una compañera es considerado un «hecho menor»? 7Paginas se valió del testimonio directo de alumnos y padres que, cansados del silencio corporativo, acudieron a la prensa justamente por el temor —hoy confirmado— de que las autoridades escolares intentaran tapar la violencia debajo de la alfombra.

Roedores en el Masvernat: la elocuencia de las imágenes frente al discurso oficial

El segundo foco de conflicto se dio en el Hospital Delicia Concepción Masvernat. Este medio publicó videos y fotografías contundentes donde se observa la presencia de ratas en dependencias del nosocomio. Dicho material fue provisto a nuestra redacción por el propio personal del hospital, trabajadores que manifestaron estar «hartos» de reclamar soluciones a la Dirección sin obtener respuestas, viéndose obligados a visibilizarlo públicamente por razones de salud laboral y comunitaria.

Nuevamente, la maquinaria de la postverdad intentó operar. El Dr. Guillermo Bossa salió en un medio oficialista a «desmentir versiones falsas». Sin embargo, al igual que ocurrió con el caso de la escuela, la desmentida se desmoronó por su propio peso en la línea siguiente: Bossa reconoció textualmente que «sí hay ratas», aunque matizó diciendo que «no andan por los pasillos» y que están en sectores específicos donde están siendo combatidas.

Las imágenes que obran en poder de 7Paginas y que ya vio toda la ciudadanía son lo suficientemente elocuentes. Tratar de polemizar sobre si el roedor camina por el pasillo central o por una oficina colindante es una discusión que roza el ridículo frente a la gravedad sanitaria que exige un hospital limpio.

La responsabilidad de informar

Intentar desacreditar el trabajo periodístico con simples notas de compromiso y juegos de palabras es una estrategia vieja que ya no convence a los vecinos de Concordia. Los problemas de violencia estructural en la juventud y las deficiencias edilicias o de higiene en la salud pública no se solucionan atacando al mensajero; se solucionan enfrentando las situaciones con la seriedad, la autocrítica y la responsabilidad que los cargos públicos demandan. Desde 7Paginas ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con la verdad y con el resguardo de los ciudadanos que eligen este espacio para hacer oír su voz.