EDOS finalizó las obras de mantenimiento y comienza a normalizarse el servicio de agua en Concordia

La Municipalidad de Concordia y el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informaron a 7Paginas, que finalizaron con éxito los trabajos de mantenimiento y modernización realizados en distintos sectores estratégicos de la red de distribución de agua potable de la ciudad.

Luego de las tareas desarrolladas entre el viernes y este sábado, la Planta Potabilizadora fue puesta nuevamente en funcionamiento, iniciándose el proceso de recuperación y llenado progresivo de toda la red.

Desde el organismo explicaron que el servicio comenzará a normalizarse paulatinamente en los distintos barrios a medida que el sistema recupere los niveles habituales de presión y caudal.

Por este motivo, solicitaron a la comunidad realizar un uso responsable del agua durante las próximas horas para favorecer una recuperación más rápida y equilibrada del servicio.

Obras clave para mejorar la red

Los trabajos ejecutados forman parte del plan de modernización de la infraestructura sanitaria impulsado por el EDOS y tuvieron como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de distribución de agua potable.

Entre las principales intervenciones realizadas se destaca la instalación de cuatro válvulas esclusas maestras de 355 milímetros, dispositivos considerados fundamentales para regular y sectorizar el caudal de agua que sale desde la Planta Potabilizadora hacia los distintos sectores de la ciudad.

Además, se llevó adelante la renovación de válvulas secundarias de diferentes diámetros, una tarea que permitirá mejorar la operatividad general de la red y facilitar futuras intervenciones técnicas.

Un paso importante hacia la sectorización

Desde el organismo señalaron que estas obras representan un avance significativo en el proceso de sectorización de la red de distribución, una herramienta clave para optimizar el control de caudales y presiones en cada zona de la ciudad.

La implementación de este sistema permitirá actuar de manera más eficiente ante eventuales roturas, pérdidas o tareas de mantenimiento, evitando en muchos casos interrupciones masivas del servicio y reduciendo los tiempos de respuesta.

Asimismo, facilitará la planificación de futuras obras y contribuirá a mejorar la calidad y confiabilidad del suministro de agua potable para los vecinos de Concordia.

Modernización para un mejor servicio

Las autoridades destacaron que estas intervenciones forman parte de un programa integral que busca fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad y acompañar el crecimiento de la demanda.

Con la incorporación de nuevos dispositivos y la actualización de componentes fundamentales del sistema, el EDOS apunta a contar con una red más eficiente, segura y preparada para afrontar futuras necesidades operativas.

Mientras continúa el proceso de llenado de la red, desde el organismo reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para utilizar el agua de manera racional hasta que el servicio quede completamente normalizado en todos los sectores de Concordia.