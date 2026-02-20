7PAGINAS

Jueves 19 de febrero de 2026
EDOS realizará reparaciones en el Acueducto Roca y habrá sectores con baja presión. Cuáles serán los barrios afectados?

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informó a 7Paginas, que este viernes 20 de febrero, si las condiciones climáticas lo permiten, se llevarán adelante trabajos de reparación en el Acueducto Roca de la ciudad de Concordia.
Redacción 7Paginas

Como consecuencia de estas tareas, se verá afectado el normal suministro de agua potable en distintos barrios, pudiendo registrarse baja presión o interrupciones temporales mientras se desarrollen los trabajos.

Barrios alcanzados

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, los sectores que podrían presentar inconvenientes son:

Los Pájaros, Capricornio, Gobernador Cresto, Fátima 2, San Jorge, Constitución, San Antonio de Asís, 21 de Septiembre, Sarmiento, El Tero, La Bianca, Divino Niño, Don Jorge, Lavarden y Tavella Norte.

Desde el organismo indicaron que las reparaciones forman parte de las tareas necesarias para mantener y optimizar el funcionamiento del sistema de distribución.

Uso responsable

Ante esta situación, se solicitó a la comunidad realizar un uso responsable del servicio hasta tanto finalicen las tareas y el suministro quede completamente normalizado en las zonas afectadas.

También se dijo que una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento será progresivo en cada uno de los barrios mencionados.