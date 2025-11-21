Eduardo Cristina apunto que el éxito de la Comparsa Emperatriz, “fue no pensar como mediocres”

Cristina comenzó refiriéndose al esfuerzo financiero que implica sostener a una comparsa de primer nivel. “Lo que aprendemos en nuestra comparsa no es hacer dinero. Cuando muchos dicen ‘ustedes se llenan de plata’, hay gente que es totalmente ignorante y que desconoce lo que realmente se gasta”, disparó, para luego graficar la dimensión de esos costos:

“Solo las plumas que van a llevar los 180 integrantes de la mejor batería de Concordia cuestan 29 millones de pesos”.

El dirigente explicó que los recursos provienen de eventos, sponsors y del aporte de los propios integrantes. “Cuando ustedes pagan esa pequeña cuota, nos sirve a todos. Esa cuota es para seguir creciendo como comparsa, como institución. No se va en viajes, en autos o en arreglar casas. Se invierte en la comparsa para deleitar al concordiense y al turista”, afirmó.

Cristina también agradeció a quienes continúan apostando por Emperatriz, incluso a aquellos que se sumaron desde otras comparsas. Recordó críticas históricas y remarcó que la institución siempre tuvo una mirada orientada al progreso.

“No queremos vivir en una sociedad mediocre que nivele para abajo. En Emperatriz la mentalidad es superadora, buscamos ser mejores todos los días”, sentenció.

El presidente destacó asimismo la presencia de autoridades municipales y reconoció el trabajo silencioso de quienes sostienen el crecimiento de la comparsa detrás de escena. Aprovechó para enviar un mensaje al ámbito carnavalero en relación a los reglamentos:

“Que no sean para matar una comparsa o la cultura del carnaval. Deben ser para mejorar, para que tengamos un producto de 10 puntos como nos merecemos los concordienses”.

Finalmente, Cristina cerró su discurso con un saludo cargado de orgullo y emoción por las dos décadas de vida de la institución:

“Felices 20 años, querida comparsa. Muchas gracias”.

Con información de Gustavo Cardoso-radio Zona