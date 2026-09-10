Eduardo Cristina respaldó la reelección de Frigerio y anticipó cuáles son sus aspiraciones para el 2027

Tras la presentación de la agenda de actividades que CODESAL acompañará durante el mes de octubre, Eduardo Cristina realizó un balance de su gestión al frente del organismo y destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando con instituciones y distintos sectores de la región de Salto Grande.

En diálogo con 7Páginas, Cristina valoró especialmente estos espacios de encuentro, al considerar que permiten “unir lazos” y generar equipos interdisciplinarios para llevar adelante iniciativas que, muchas veces, las instituciones por separado no logran concretar.

“Estoy sumamente conforme junto con el equipo de CODESAL de justamente estos lugares de encuentro”, sostuvo, y remarcó que el organismo se transformó en una herramienta importante para distintos ámbitos de la región.

“El turismo es la herramienta más importante”

Uno de los principales ejes de su análisis estuvo puesto en el turismo y en el papel que puede desempeñar para Concordia y la región de Salto Grande en el actual contexto económico.

Para Cristina, el turismo debe ser considerado mucho más que una estrategia de promoción. “La herramienta más importante que vamos a tener los concordienses y esta región de Salto Grande para salir de esta crisis que todos estamos afrontando es, sin duda, el turismo”, afirmó.

En ese sentido, planteó que es necesario trabajar junto a los sectores vinculados con la actividad y generar conciencia en toda la comunidad acerca del impacto económico que genera la llegada de visitantes.

“Si viene un turista no solamente gana el hotelero, gana Termas o gana el autódromo. Ganamos todos como concordienses porque el dinero queda aquí, queda en nuestra ciudad, en nuestra región”, explicó.

Cristina consideró que el turismo debe abordarse como una verdadera política de Estado y convocó a los distintos sectores a trabajar de manera coordinada.

El lago y la temporada de verano

Consultado por 7Páginas sobre cómo se prepara la región ante el escenario climático que se avecina y la posibilidad de que existan sectores afectados por la creciente, Cristina puso el acento en la necesidad de comunicar correctamente que Concordia y la región seguirán contando con atractivos turísticos habilitados.

“Los paseos, las termas, los complejos, los campings, todo va a estar funcionando correctamente”, aseguró.

En ese marco, destacó que CODESAL viene trabajando en licitaciones y concesiones de distintos espacios. Señaló que ya fueron concesionados dos paradores y que se abrirían ofertas para otros dos.

También mencionó las tareas que se vienen realizando en los campings y la incorporación de infraestructura, con la expectativa de que el lago de Salto Grande tenga un rol central durante la próxima temporada.

“Concordia, junto a Federación, Santa Ana y Chajarí, se van a transformar, yo creo, en epicentros turísticos de Entre Ríos”, sostuvo.

2027: no descartó volver a competir por la Intendencia

Uno de los momentos políticos de la entrevista llegó cuando 7Páginas le consultó directamente dónde se imagina en 2027 y si mantiene abierta la posibilidad de volver a competir por la Intendencia de Concordia.

Cristina evitó cerrar una definición, pero dejó explícitamente abierta esa posibilidad.

“No, yo quiero estar en el lugar donde me sienta útil, en un lugar donde realmente sienta que mi capacidad como ser humano, como político, como funcionario, que me necesite la ciudad o me necesite la provincia”, expresó.

Recordando que en 2023 fue precandidato a intendente de Concordia, fue consultado sobre si volvería a disputar ese cargo y respondió: “No, no la descarto”.

De todos modos, aclaró que no considera que ocupar un cargo sea un objetivo personal en sí mismo y que también está dispuesto a acompañar desde otros lugares.

“Me gustaría estar en lugares de decisiones, en lugares donde uno pueda marcar rumbo y donde el trabajo en equipo no sea una novedad, sino que sea una constante, una diaria”, afirmó.

“Frigerio 2027, sí, por supuesto”

Cristina también fue consultado por el futuro político del gobernador Rogelio Frigerio y no dudó en expresar su respaldo a una eventual reelección en 2027.

Ante la pregunta sobre Frigerio 2027, respondió: “Sí, por supuesto, por supuesto que sí”.

El funcionario provincial destacó la gestión del gobernador y sostuvo que Frigerio “le puso el pecho a las balas”, al tiempo que reconoció que los procesos de cambio pueden generar momentos difíciles.

“Muchas veces los cambios duelen, a veces los cambios son necesarios, pero todos tenemos que entender que muchas veces hay que pasar algunos momentos de crisis como para poder llegar a buen puerto”, manifestó.

Cristina también resaltó el perfil que, según su mirada, está mostrando el gobernador en su relación con distintos sectores productivos.

“Es una persona muy sensible, muy humana y que entiende lo que está haciendo, el acercamiento a los empresarios, el acercamiento a la industria, el acercamiento a los emprendedores”, afirmó.

“CODESAL es el gobierno de la provincia”

En otro tramo de la entrevista, Cristina valoró la autonomía de trabajo que, según señaló, tiene al frente de CODESAL y la confianza que le brinda la administración provincial.

“CODESAL es el gobierno de la provincia”, remarcó, y destacó la libertad con la que puede generar acciones destinadas a Concordia y a la región de Salto Grande.

Para el funcionario, los cambios producidos en el área de influencia del lago Salto Grande son notorios y deben ser valorados por la comunidad.

La Ruta 015 y la expectativa por la temporada

Finalmente, Cristina se refirió a la situación de la Ruta Provincial 015 y sostuvo que se está trabajando para completar una obra esperada por la comunidad.

Explicó que existen distintos niveles de responsabilidad entre Provincia, Nación y Municipio y que cada uno maneja sus propios tiempos, aunque consideró que “falta muy poquito” para alcanzar el objetivo.

En ese marco, expresó su expectativa de que la próxima temporada turística pueda desarrollarse favorablemente, más allá de las condiciones climáticas.

“Yo creo que como ciudadano y como entrerriano, como concordiense, podemos decir que los cambios que se han generado en Salto Grande son notorios y que los podamos valorar”, concluyó.

Redacción de 7Paginas