Eduardo Cristina visitó Pampa Azul y destacó el turismo sustentable en Concordia

El presidente de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande -CODESAL-, Eduardo Cristina, visitó el viñedo y reserva natural Pampa Azul donde mantuvo un encuentro con Marta de Pedro, responsable del emprendimiento.

Durante la recorrida, Cristina conoció el proyecto que combina producción vitivinícola, turismo y conservación ambiental bajo un modelo sustentable y en contacto directo con el paisaje de la región.

De Pedro detalló las acciones que lleva adelante para promover el cuidado del entorno y el equilibrio ambiental, y destacó su compromiso con un desarrollo responsable que respete la identidad del territorio.

“Es un espacio que no solo ofrece una experiencia turística distinta, sino que transmite trabajo, identidad y compromiso con Concordia”, señaló Cristina.

El titular de CODESAL subrayó la importancia de acompañar iniciativas que aporten valor al turismo regional y que reflejen el potencial de Concordia para crecer en propuestas de naturaleza y experiencias sustentables.

La visita también sirvió para analizar nuevas oportunidades de articulación entre el sector público y privado que permitan potenciar este tipo de emprendimientos.

CODESAL depende de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, y continúa acompañando proyectos que impulsan el crecimiento turístico, productivo y sustentable de la región de Salto Grande.