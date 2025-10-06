Eduardo Pelichero que se quedó con la edición 2025 del duatlón entrerriano Jeep

En la clasificación general masculina los resultados fueron:

Eduardo Pelichero (Concordia)

Matías Gómez (Paysandú)

Gabriel Priano (Mercedes)

Mientras que en la categoría femenina las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:

Ana María Brunini

Carina Urbani (Concordia)

Valeria Arévalo (Chajarí)

Tras la competencia, Pelichero dialogó con un cronista de 7Paginas y expresó su satisfacción: “Muy feliz de llegar acá a Villa del Rosario. El año pasado vine a la primera fecha y también pude ganar, así que es un lugar especial para mí. Este 2025 ha sido un año de evolución carrera tras carrera y eso me pone muy contento”.

El campeón destacó el trabajo realizado junto a su equipo durante la temporada: “Preparamos cada competencia del Dúo pensando también en lo que será la temporada de Tria en el verano. Hemos sumado muchos puntos, quedándonos con la copa de los equipos, lo que también es un gran logro”.

Pelichero recordó que su presente cobra más valor luego de haber superado una lesión que lo alejó en 2023: “El año pasado se me escapó el campeonato en el final y este año tenía mucha ilusión de lograrlo, por eso es una alegría enorme”.

El concordiense agradeció a su familia, al equipo Nikaia y a los sponsors que lo apoyan en cada disciplina: “Este deporte requiere constancia, esfuerzo y acompañamiento. Todo el equipo y la familia hacen que sea más llevadero”.

Por último, valoró el reconocimiento brindado al atleta Javier del Castillo, quien alcanzó su carrera número 200 en el circuito: “Es un reconocimiento muy merecido. Cuando yo empecé, él y la asociación confiaron en mí, y eso lo valoro muchísimo”.

Con la mente puesta ahora en la temporada de verano, Eduardo Pelichero adelantó que su objetivo será continuar sumando puntos en el triatlón, manteniendo el gran nivel mostrado en el Duatlón Entrerriano Jeep 2025.

(Noticia en desarrollo)