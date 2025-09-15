7PAGINAS

Lunes 15 de septiembre de 2025
Eduardo Pelichero reveló cómo trabajó para quedarse con el Duatlón de Los Charrúas

Tal lo señalado por 7Paginas, este sábado se disputó la 6ª fecha del Circuito de Duatlón Jeep en Los Charrúas, donde el concordiense “Edu” Pelichero se impuso y logró el primer lugar de la general. La competencia lo mantiene como uno de los protagonistas del campeonato, que tendrá su definición el 5 de octubre en Villa del Rosario, cuando definan con el uruguayo Matías Gómez el título del 2025.
Redacción 7Paginas

La jornada contó con un clima ideal: sol a pleno, algo de viento y temperatura agradable, condiciones que acompañaron a los atletas en una tarde de pura competencia.

Pelichero compartió cómo fue su estrategia durante la carrera, “Planificamos una carrera pensando en lo que viene y salió dentro de lo esperado. Largamos los primeros 5 km a buen paso, aguantando el ritmo hasta subirme a la bici, donde pude completar 40 km firmes y con intensidad. Esto me permitió bajarme a correr los últimos 5 km sin forzar demasiado y así quedarme con el primer lugar”.

El duatleta del Nikaia Team se mostró feliz y satisfecho por la victoria y la experiencia vivida, “Feliz porque nos merecíamos disfrutar una carrera así y por las sensaciones que nos llevamos para enfrentar el desafío del Hombre de Piedra, el próximo sábado 20 de septiembre. Gracias a todos los que me alentaron desde afuera como así también a los que lo hicieron mientras iban en carrera. Escucho todo y lo aprecio enormemente”.

Pelichero aprovechó para agradecer especialmente a su familia y a quienes lo acompañan en su camino deportivo: Nikaia Gimnasio e Indumentaria, Cerebro Deportivo, Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, Luis Alberto Laner y Omar Gutiérrez.

Con esta victoria, el concordiense llega con confianza y motivación para la definición del campeonato, demostrando su condición de protagonista en cada fecha del circuito.

