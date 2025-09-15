Eduardo Pelichero reveló cómo trabajó para quedarse con el Duatlón de Los Charrúas

La jornada contó con un clima ideal: sol a pleno, algo de viento y temperatura agradable, condiciones que acompañaron a los atletas en una tarde de pura competencia.

Pelichero compartió cómo fue su estrategia durante la carrera, “Planificamos una carrera pensando en lo que viene y salió dentro de lo esperado. Largamos los primeros 5 km a buen paso, aguantando el ritmo hasta subirme a la bici, donde pude completar 40 km firmes y con intensidad. Esto me permitió bajarme a correr los últimos 5 km sin forzar demasiado y así quedarme con el primer lugar”.

El duatleta del Nikaia Team se mostró feliz y satisfecho por la victoria y la experiencia vivida, “Feliz porque nos merecíamos disfrutar una carrera así y por las sensaciones que nos llevamos para enfrentar el desafío del Hombre de Piedra, el próximo sábado 20 de septiembre. Gracias a todos los que me alentaron desde afuera como así también a los que lo hicieron mientras iban en carrera. Escucho todo y lo aprecio enormemente”.

Pelichero aprovechó para agradecer especialmente a su familia y a quienes lo acompañan en su camino deportivo: Nikaia Gimnasio e Indumentaria, Cerebro Deportivo, Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, Luis Alberto Laner y Omar Gutiérrez.

Con esta victoria, el concordiense llega con confianza y motivación para la definición del campeonato, demostrando su condición de protagonista en cada fecha del circuito.

Redacción de 7Paginas