Educación y sustentabilidad: impulsan el programa “Huerta Escuela” en los Centros de Desarrollo Infantil de Concordia

Con el objetivo de sembrar conciencia ambiental y promover hábitos de vida saludables desde la primera infancia, la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, en un trabajo articulado con la Fundación Huerta Niño, pondrá en marcha el programa “Huerta Escuela” en las sedes de distintos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad.

La propuesta, que contempla la creación y el cuidado de huertas orgánicas dentro de las instituciones, se encuentra enmarcada además en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, el cual impulsa acciones concretas para fortalecer la educación ambiental, la participación de los vecinos y el desarrollo sostenible en los diferentes barrios de Concordia.

Las actividades y talleres previstos estarán destinados especialmente a las familias, docentes y a toda la comunidad educativa, buscando brindar el acompañamiento técnico necesario para garantizar el éxito del proceso productivo.

Cronograma de los primeros encuentros

El equipo del programa iniciará las charlas informativas para explicar las etapas del proyecto, la metodología de trabajo y los canales de participación para los vecinos en los siguientes días y horarios:

CDI «Arandanitos» (Osvaldo Magnasco): Viernes 22 de mayo a las 13:30 horas.

CDI «Rincón de Luz» (Barrio Legerén): Martes 26 de mayo a las 14:00 horas.

Una herramienta educativa y social

El secretario de Desarrollo Productivo del municipio, Sebastián Aristide, ponderó el alcance de este espacio de formación y el impacto que genera el trabajo en equipo en las infancias:

“Creemos que la huerta es una herramienta educativa muy valiosa porque enseña hábitos saludables, cuidado del ambiente y trabajo en equipo desde edades tempranas. Queremos que las familias sean protagonistas de este proceso y acompañen a los niños en una experiencia que deja aprendizajes para toda la vida”, expresó el funcionario.

En ese mismo sentido, Aristide remarcó el valor de la alianza estratégica con el sector civil, señalando que el trabajo coordinado con la Fundación Huerta Niño robustece las políticas públicas de producción sustentable. “Estos proyectos generan comunidad, promueven valores esenciales y acercan conocimientos prácticos que, además de aplicarse en los centros infantiles, pueden ser replicados por cada vecino en su propio hogar”, concluyó.

Finalmente, desde la organización renovaron la invitación a todos los integrantes de las comunidades educativas de Magnasco y Legerén para que se sumen a participar de los encuentros y colaboren activamente en este proyecto de compromiso colectivo.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas