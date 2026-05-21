Ejemplo de superación: un adolescente de Concordia vende limones y artesanías para costear los repuestos de su implante auditivo

En cada rincón de Concordia se esconden historias que merecen ser contadas, no solo por el esfuerzo que conllevan, sino por la enorme lección de vida que brindan a la comunidad. Este es el caso de Exequiel Sampietro, un adolescente concordiense que, a pesar de las barreras de su condición auditiva, ha puesto en marcha un emotivo microemprendimiento con un objetivo urgente: juntar los fondos necesarios para sus estudios médicos y costear la reparación de sus aparatos auditivos.

Exequiel, quien es sordo, fue operado en el año 2016 en el prestigioso Hospital Garrahan de Buenos Aires, oportunidad en la que recibió un implante coclear bilateral. Sin embargo, el paso del tiempo y el avance tecnológico le juegan hoy una mala pasada: los procesadores de sus implantes ya son antiguos, quedaron obsoletos en el mercado y actualmente no se consiguen repuestos. Para colmo de males, uno de los dos aparatos ya se rompió, por lo que necesita reemplazarlos de manera indispensable para recuperar su calidad de audición.

De la feria del Parque Ferré a la puerta de su casa

La iniciativa del joven comenzó como un juego para acompañar a su familia, pero hoy se transformó en su gran proyecto. Su madre, Mónica «Yanina» Blatt, relató con orgullo a este medio cómo Exequiel pasa sus días armando la mercadería para comercializar.

“Él comenzó vendiendo en la feria del Parque Ferré cuando me acompañaba; vendía ‘tinchos’ (resorteras) y también hace pulseritas artesanales para vender. Pero ahora, con la incorporación de más productos, él mismo prepara sus bolsitas y vende tanto en las ferias como en la vereda de nuestra casa”, detalló la mamá.

Actualmente, el puesto de Exequiel ofrece una variedad de productos naturales que incluye limones, hojas de laurel, eucalipto, mamones y hasta naranjas, estas últimas donadas solidariamente por un vecino de la zona para colaborar con la causa.

Una fecha clave en Buenos Aires y un sueño por cumplir

El tiempo corre para Exequiel y su familia. El próximo 17 de junio tienen un turno fundamental con el otorrinolaringólogo en Buenos Aires. El objetivo del viaje es completar los estudios de los oídos y los datos faltantes para lograr que la obra social les cubra al menos una parte de la millonaria reparación y reemplazo de los procesadores.

Además de la prioridad absoluta que representa su salud y sus oídos, el adolescente guarda un sueño propio de su edad por el cual también trabaja día a día: juntar el dinero para comprarse una computadora.

Cómo colaborar con Exequiel

Para aquellos vecinos de Concordia y la región que deseen solidarizarse con la historia de Exequiel, ya sea comprando sus productos o realizando una donación económica para alivianar los costos de los pasajes y tratamientos en Buenos Aires, la familia facilitó sus vías de contacto oficiales:

Para transferencias (Mercado Pago / Cuenta Bancaria): * Alias: monica.307.yanina

Teléfono de contacto / WhatsApp: * 3454024258 (Mónica Yanina Blatt)

Una vez más, la solidaridad de Concordia se pone a prueba para apoyar a un joven que, lejos de bajar los brazos, sale a la calle a trabajar por su futuro.

Con información de Canal 9

Redacción de 7Paginas