El 12 de junio, otra explosiva velada

En dicho choque de fondo estarán midiéndose Pablo Basualdo ante Javi Do Santo. Un nuevo enfrentamiento Argentina vs. Uruguay que siempre es un clásico en cualquier deporte y en este caso es una pelea esperada por el mundo del boxeo, y la tendremos aquí a la vuelta de la esquina y en un escenario emblemático hoy por hoy como lo es el Club Estudiantes Concordia.

La velada comenzará a las 21.30 horas y tendrá en total 12 peleas para todos los gustos, sin posibilidad alguna de que el público se aburra. Por supuesto que estarán presentes boxeadores amateurs de los diferentes gimnasios de la ciudad, quienes a diario se esfuerzan por conseguir esta chance de subir al ring y demostrar lo suyo para recibir el reconocimiento de la gente. Y, como siempre decimos, ojalá sea el comienzo de un largo “idilio” entre la gente y ese boxeador, que sin duda tiene sueños de profesional y de campeón. No todos llegan a serlo, pero Concordia siempre fue un semillero importante de figuras que han trascendido no solo a nivel país sino también en el plano internacional.

Sustento a estos pibes no les falta para soñar con la posibilidad de ser grandes de verdad. Y ese empuje, ese aplauso de la gente ayuda, sin duda.

En otra pelea que se puede destacar de la velada, estarán frente a frente Tobías Gómez y el colonense Rodrigo Melgarejo, que también propone ser una pelea más que buena.

Las entradas para esta velada realmente son muy accesibles, ya que la organización las fijó en 5.000 pesos en forma anticipada y pasará a costar 8.000 en la puerta del Gigante Verde esa noche. También, como siempre, el ring side tendrá un costo de 50.000 pesos en total, incluyendo entrada y 4 sillas, para mayor comodidad del espectador que elige ese lugar junto al cuadrilátero para estar en cada detalle de los combates.

Las entradas anticipadas están en Kiosco La Mona, en Balcarce 11, y allí permanecerán hasta el 12 de junio a mediodía. Habrá que apurarse a conseguirla porque el precio accesible más el atractivo de los combates hacen que la expectativa sea importante, y por ello también la afluencia de público en dicha velada.

Cabe destacar que lo recaudado en esta velada será destinado, en parte a lo que será la Gran Fiesta del Día del Boxeador, que se celebra cada 14 de septiembre. El año pasado, justamente allí en Club Estudiantes, se dio una reunión estupenda con toda la gente del boxeo e invitados especiales, y se redondeó una noche magnífica. Por eso, el ojo también está puesto allí este año.

En definitiva, una noche para ver el mejor boxeo, con 12 peleas en continuado, a un precio accesible, en un lugar donde se ve todo desde cualquier ángulo y seguramente ya palpitando lo que será un nuevo festejo en septiembre con el Día del Boxeador. Un combo tan explosivo como la velada misma.

Por Edgardo Perafan