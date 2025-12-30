El 2025 se despide con una intensa ola de calor y sensación térmica superior a los 40 grados en la región de Salto Grande

Según los primeros registros, la jornada de este lunes presentó una temperatura máxima cercana a los 36 grados, marcando el inicio de un período de calor intenso que irá en ascenso. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al que tuvo acceso 7Paginas, este martes continuarán las temperaturas elevadas en la región, con una máxima estimada en torno a los 37°C y una mínima de 26 grados. El cielo se presentará ligeramente nublado, aunque con fuerte presencia del sol, lo que contribuirá a una jornada sofocante.

Para el miércoles, último día del año, el SMN anticipa un escenario aún más extremo, con una temperatura mínima de 27 grados y una máxima que alcanzaría los 38 grados. La abundante radiación solar y la elevada humedad —que rondará el 70%— harán que la sensación térmica supere ampliamente los 40 grados, generando condiciones agobiantes para gran parte de la población.

Ante este panorama, se recomienda extremar las medidas de cuidado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

De esta manera, la región de Salto Grande despedirá el 2025 bajo una de las olas de calor más intensas del verano, con jornadas marcadas por temperaturas extremas y alto índice de humedad.

Foto: Marcelo González

Reducción de 7Paginas