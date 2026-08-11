El 59% de los argentinos evalúa negativamente la situación económica y el desempleo es la principal preocupación

La situación económica continúa ocupando un lugar central entre las preocupaciones de los argentinos. Así lo refleja la última edición del Monitor Sociopolítico y Electoral, elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que relevó 2.895 casos a nivel nacional entre el 28 y el 31 de julio.

De acuerdo con el estudio, el 59% de los encuestados considera que la situación económica del país es mala o muy mala, mientras que solamente el 19% tiene una valoración positiva.

El escenario se completa con expectativas poco alentadoras: el 53% cree que la economía no mejorará durante los próximos doce meses, frente a un 35% que espera una evolución favorable.

El desempleo, al frente de las preocupaciones

Entre los principales problemas que atraviesa el país, el desempleo o la falta de trabajo aparece en primer lugar, con el 61% de las menciones.

En segundo lugar se ubican los bajos salarios, con el 57%, mientras que la inseguridad alcanza el 46%. La corrupción y las medidas de ajuste del Gobierno aparecen con el 45% cada una, seguidas por el funcionamiento de la Justicia, con el 43%.

También fueron mencionados la pobreza (39%), la actividad económica (38%) y la falta de educación (37%).

El resultado muestra que las principales preocupaciones están estrechamente vinculadas con el empleo, los ingresos y el costo social de la situación económica.

También hay preocupación por la economía familiar

El malestar no se limita a la evaluación de la economía nacional. El 41% calificó como mala o muy mala su situación económica personal o familiar, mientras que el 34% realizó una valoración positiva.

Las expectativas tampoco muestran una diferencia significativa: el 36% considera que su situación económica personal empeorará durante el próximo año, mientras que el 33% espera una mejora.

Además, al comparar el presente con la situación de doce meses atrás, el 54% sostiene que la economía empeoró, frente a un 30% que percibe una mejora.

Mala evaluación política y social

El pesimismo también alcanza a otras áreas.

Según el relevamiento, el 56% considera mala o muy mala la situación política nacional, mientras que el 30% la evalúa positivamente.

En cuanto al escenario social, el 60% tiene una percepción negativa, frente a apenas un 20% que mantiene una mirada favorable.

Estos números configuran un escenario de fuerte malestar, particularmente en torno a la economía y las condiciones sociales.

La polarización según el voto de 2023

El informe también muestra diferencias importantes de acuerdo con el voto de los encuestados en el balotaje presidencial de 2023.

Entre quienes votaron a La Libertad Avanza, el 37% realiza una evaluación positiva de la economía y el 29% una valoración negativa.

En cambio, entre quienes acompañaron a Unión por la Patria, la percepción negativa llega al 95%, mientras que solamente el 1% mantiene una visión positiva.

Las diferencias también se trasladan a la identificación de los principales problemas del país. Para los votantes de Milei, la inseguridad y el desempleo aparecen entre las principales preocupaciones, seguidos por los bajos salarios, la oposición kirchnerista y la falta de educación.

Entre quienes votaron a Unión por la Patria, en tanto, las medidas de ajuste del Gobierno ocupan el primer lugar, seguidas por el desempleo, los bajos salarios, la corrupción y el endeudamiento externo.

El 58% desaprueba la gestión de Milei

La evaluación de la gestión del Gobierno nacional también aparece atravesada por la polarización.

El 58% de los encuestados manifestó desaprobar la administración de Javier Milei, mientras que el 42% expresó su aprobación.

Dentro del electorado que acompañó a La Libertad Avanza, el 74% mantiene una evaluación favorable de la gestión. Entre los votantes de Unión por la Patria, la desaprobación alcanza al 95%.

El informe también consultó sobre la situación vivida durante gobiernos anteriores. El 48% afirmó haber estado mejor durante las gestiones de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, mientras que el 26% consideró que vive mejor durante el actual mandato.

Un escenario de cara al próximo año electoral

El relevamiento de la UBA presenta así un escenario marcado por el pesimismo económico, la preocupación por el empleo y los bajos salarios y una fuerte polarización política.

Con las próximas elecciones presidenciales en el horizonte, los resultados muestran que una parte importante de la sociedad no espera una mejora económica en el corto plazo, mientras el desempleo se consolida como la principal preocupación entre los argentinos.