El 7 de diciembre serán las internas del PRO: postulan a Nancy Ballejos para presidirlo

«Nos toca una vez más, como en la vida democrática de todos los partidos, renovar autoridades. Y bueno, yo salí con un apoyo a Nancy Ballejos, porque creo que la gente habló con claridad el domingo de las elecciones y el camino del cambio es el absolutamente ratificado. Y con eso vienen los nuevos liderazgos y las distintas nuevas formas, una forma diferente de hacer política. Y nosotros, como dirigentes tenemos que estar a la altura de ese mandato popular”, expresó Silvia Campos al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

Según ha trascendido, la figura de Ballejos contaría con el visto bueno de Rogelio Frigerio, del concordiense Eduardo Caminal, e incluso habría atravesado sin objeciones el filtro de Karina Milei.

“Tenemos la enorme responsabilidad de escuchar y de seguir el mandato que la gente nos ha dado, porque en definitiva eso es lo que refuerza la democracia, lo que fortalece la democracia. Mi opinión personal es la de varios afiliados y dirigentes de la departamental Paraná. Nancy encarna eso, precisamente. Ella es una figura joven, moderna, que tiene un enorme compromiso con los valores republicanos y una enorme capacidad de diálogo. Y creemos que eso la constituye como la líder natural que nosotros necesitamos ahora”, agregó la concejal paranaense.

De darse esa posibilidad, sería la primera mujer en presidir el PRO Entre Ríos, destacó la edil. “A mí me llena de orgullo, porque si es así, si ella llega a presidir el PRO en Entre Ríos, sería la primera mujer que lo hace. Entonces, seguramente, además de apoyarla, esa nos va a abrir el camino, porque la conozco y sé cómo piensa, a otras mujeres”, apuntó.

