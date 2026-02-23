El 9 de marzo iniciará en Chajarí el juicio por jurado en la causa por abuso sexual contra ex jefe de policía de Concordia

El ex jefe de la Policía de Concordia, José Enrique Querencio fue condenado en 2023 a 12 años de cárcel por abuso sexual de una menor. La decisión fue anulada por STJ en abril de 2024, por entender que al cambiar la calificación legal, el hecho debe ser juzgado nuevamente pero esta vez por un jurado popular.

Ese Tribunal aceptó el planteo formulado por la defensa de cambiar de jurisdicción para realizar un nuevo juicio, remitiendo las actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias y devino la definición en la jurisdicción de Chajarí.

Querencio se encuentra con prisión preventiva domiciliaria, a la espera del inicio de la audiencia fijada para el próximo 9 de marzo.

En estos días, desde la Oficina de Gestión de Audiencia de Chajarí, se está contactando a los jurados sorteados oportunamente a fin de iniciar con el juicio el lunes 9.

La instancia contará la jueza técnica, doctora María Clara Mondragón; la fiscal Evelina Espinoza y los defensores Eduardo Daniel Gerard y Bárbara Albarenque.

El caso se originó a partir de una denuncia radicada por la madre de la víctima en el año 2019, cuando Querencio aún era jefe de la Policía.

Chajari al Dia