El Aeropuerto de Concordia advirtió por una falsa convocatoria laboral que circula en redes sociales

El Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto Concordia (EDAAC) emitió una advertencia ante la circulación en redes sociales de una supuesta convocatoria laboral vinculada al aeropuerto local.

Desde el organismo señalaron que la publicación que se encuentra circulando es falsa y no corresponde a ninguna búsqueda de personal oficial.

Ante esta situación, solicitaron a quienes reciban o encuentren dicha convocatoria que no respondan ni envíen información personal, debido a que podría tratarse de un intento de estafa.

Piden verificar siempre los canales oficiales

El EDAAC remarcó que cualquier comunicación relacionada con convocatorias laborales, actividades o información institucional es difundida exclusivamente a través de los canales oficiales del organismo.

Por este motivo, recomendaron a la comunidad extremar las precauciones frente a publicaciones que soliciten datos personales, documentación u otro tipo de información bajo el argumento de ofrecer puestos de trabajo en el aeropuerto.

La advertencia busca prevenir posibles maniobras fraudulentas y evitar que vecinos de Concordia y la región puedan convertirse en víctimas de una estafa aprovechando el interés que generan las oportunidades laborales vinculadas al aeropuerto.