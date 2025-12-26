El Aeropuerto de Concordia avanza en la apertura de un espacio gastronómico

Según se informó a 7Paginas, que luego de haber cumplido con las instancias de llamados públicos correspondientes, el organismo se encuentra habilitado a avanzar mediante el mecanismo de contratación directa para la incorporación de un servicio de cafetería. Esta etapa, prevista en la normativa vigente, permitirá optimizar los plazos de implementación y facilitar el contacto directo con referentes del sector gastronómico.

Desde el Ente señalaron que el objetivo es desarrollar un espacio moderno y funcional, acorde a los estándares operativos del aeropuerto y a las necesidades de quienes transitan diariamente por la terminal. En ese sentido, se convocó a empresarios y referentes del rubro gastronómico interesados a visitar el Aeropuerto de Concordia, donde podrán recibir información detallada sobre el local disponible y las condiciones generales de las actividades a desarrollar.

El futuro espacio gastronómico estará destinado no solo a pasajeros y turistas, sino también a la comunidad en general que visite el aeropuerto, a la tripulación de la aviación general y de los vuelos comerciales, al personal permanente que se desempeña en la terminal y a la comunidad aeroportuaria integrada por trabajadores de distintos organismos nacionales, como la ANAC, PSA, EANA, ORSNA y el Servicio Meteorológico Nacional.

La iniciativa se enmarca dentro de una planificación integral orientada a fortalecer los servicios aeroportuarios, promover inversiones privadas y mejorar la calidad de las prestaciones, acompañando el crecimiento y la proyección del Aeropuerto de Concordia como un punto estratégico para el desarrollo regional.