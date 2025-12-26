7PAGINAS

Viernes 26 de diciembre de 2025
El Aeropuerto de Concordia avanza en la apertura de un espacio gastronómico

El Aeropuerto de Concordia dio un nuevo paso en el fortalecimiento de sus servicios al anunciar avances concretos para la incorporación de un espacio gastronómico dentro de la terminal aérea. La iniciativa es impulsada por el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia, en el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal N.° 34.698.
Redacción 7Paginas

Según se informó a 7Paginas, que luego de haber cumplido con las instancias de llamados públicos correspondientes, el organismo se encuentra habilitado a avanzar mediante el mecanismo de contratación directa para la incorporación de un servicio de cafetería. Esta etapa, prevista en la normativa vigente, permitirá optimizar los plazos de implementación y facilitar el contacto directo con referentes del sector gastronómico.

Desde el Ente señalaron que el objetivo es desarrollar un espacio moderno y funcional, acorde a los estándares operativos del aeropuerto y a las necesidades de quienes transitan diariamente por la terminal. En ese sentido, se convocó a empresarios y referentes del rubro gastronómico interesados a visitar el Aeropuerto de Concordia, donde podrán recibir información detallada sobre el local disponible y las condiciones generales de las actividades a desarrollar.

El futuro espacio gastronómico estará destinado no solo a pasajeros y turistas, sino también a la comunidad en general que visite el aeropuerto, a la tripulación de la aviación general y de los vuelos comerciales, al personal permanente que se desempeña en la terminal y a la comunidad aeroportuaria integrada por trabajadores de distintos organismos nacionales, como la ANAC, PSA, EANA, ORSNA y el Servicio Meteorológico Nacional.

La iniciativa se enmarca dentro de una planificación integral orientada a fortalecer los servicios aeroportuarios, promover inversiones privadas y mejorar la calidad de las prestaciones, acompañando el crecimiento y la proyección del Aeropuerto de Concordia como un punto estratégico para el desarrollo regional.

 