El alerta se postergó para el sábado a la noche, pero persiste la probabilidad de inestabilidad en Concordia y la región

Este viernes, que inicialmente estaba bajo pronóstico de lluvias, solo presenta bajas probabilidades de tormentas aisladas. La jornada comenzó con 15 grados de mínima y se espera que la máxima alcance los 27 grados, con un 40% de chances de precipitaciones y una humedad del 99%, en un contexto de vientos calmos.

Para el sábado, la situación se mantendrá relativamente estable durante el día, con leves probabilidades de tormentas aisladas, pero el SMN anticipa que hacia la noche aumentará al 100% la probabilidad de tormentas fuertes, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 25 grados.

El domingo traerá un marcado descenso de la temperatura: se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 20, con lluvias aisladas en la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde.

De confirmarse estas previsiones, la llegada de la primavera estaría acompañada por tiempo inestable y lluvias intensas en la región de Concordia y alrededores.

