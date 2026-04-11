El análisis de Fernando Marull: «El riesgo más importante para el Gobierno sigue siendo ‘la calle'»

En un escenario económico que navega a «dos velocidades», el economista Fernando Marull, titular de la consultora FMyA y habitual referente de consulta en nuestra región —donde es considerado un «vecino por adopción»—, lanzó una advertencia clara sobre la sostenibilidad del programa económico de Javier Milei: el factor social.

Señales de alarma y el factor «salario»

Para Marull, aunque la imagen del Gobierno nacional se mantiene en niveles elevados y los indicadores de pobreza comienzan a mostrar un leve descenso, existen focos de conflicto que no deben subestimarse. «El riesgo más importante, por ahora, sigue siendo ‘la calle'», sentenció el analista.

Según su visión, la suba de combustibles, la persistencia de paros en sectores sensibles como el transporte y, fundamentalmente, el atraso de los salarios en los últimos seis meses, representan señales de alerta. Sin embargo, Marull aporta una cuota de optimismo: «Con la mejora de las paritarias para abril, esperamos que este riesgo ceda un poco».

Inflación en baja y rebote de la actividad

Las proyecciones de su consultora indican que la inflación de marzo rondará el 3,1%, con una marcada tendencia a la baja para el mes en curso. «En abril, la primera semana arrancó con una desaceleración al 0,4% semanal. Mantenemos una proyección de inflación del 2,4% para este mes, pero incluso podría ser menor», adelantó, destacando la baja en el precio de la carne como un factor determinante.

En cuanto a la actividad económica, Marull observa un «rebote» en marzo tras un febrero muy flojo. Los datos positivos en producción de autos (+13%), el consumo de cemento (+6%) y el patentamiento de vehículos (+5%) sugieren que la economía empieza a dar señales de vida. De hecho, el economista es más optimista que el promedio del mercado: proyecta que en 2026 el PBI crezca un 3,9%.

El impacto de las paritarias

Uno de los puntos clave del análisis de Marull para este mes es la reapertura de paritarias. Sectores de peso como Comercio y Construcción (UOCRA) cerraron acuerdos que, sumados a sumas fijas, promedian un aumento del 3% para abril.

«Si las paritarias promedian el 2% o 3% y la inflación continúa su baja, los salarios irán recuperando lo perdido desde la segunda mitad de 2025», explicó el especialista.

El contexto internacional: una ventana de oportunidad

Finalmente, Marull ponderó el alivio que llega desde el exterior tras la tregua entre EE. UU. e Irán, que hizo desplomar el precio del petróleo un 15%. «Si dura la tregua, se abre una ventana para emergentes como Brasil y Argentina», apuntó, señalando que la reaparición del «apetito por el riesgo» en los mercados globales podría dar un impulso extra a los bonos y acciones argentinas, ayudando a estabilizar el frente financiero mientras la economía real intenta ponerse de pie.

Con información de El Observador Argentina

Redacción de 7Paginas