El área de Discapacidad de Concordia adquirió un vehículo 0 km para ampliar la cobertura de servicios

El secretario de Salud, Diego Sauré, explicó que la compra fue posible gracias a los ingresos que el área genera a partir del pago de tasas por parte de los contribuyentes. En ese sentido, destacó el compromiso de los vecinos y remarcó que esta adquisición “es una forma concreta de mostrar adónde van los recursos municipales”.

Sauré señaló además que la inversión fue el resultado de un proceso sostenido de ahorro. “Fuimos juntando durante mucho tiempo, mes a mes, y lo importante es que se pudo concretar”, expresó, al tiempo que subrayó la importancia del nuevo vehículo teniendo en cuenta que desde la Dirección de Discapacidad se transporta mensualmente a alrededor de 300 chicos hacia distintos establecimientos educativos e instituciones de Concordia.

Por su parte, el director de Discapacidad, Maximiliano Navarro Jaurena, afirmó que la incorporación del vehículo permitirá mejorar la capacidad operativa del área. “Esto nos va a permitir que más personas se puedan trasladar y brindar un servicio acorde a las necesidades actuales”, indicó. Asimismo, recordó que durante 2025 se incrementaron las atenciones, se incorporaron profesionales como un médico especialista, un neurólogo y otras especialidades, y que ahora se suma este recurso considerado fundamental para el funcionamiento del área.

Actualmente, la Dirección de Discapacidad presta el servicio de traslado en un trabajo coordinado con las 14 instituciones que integran el Consejo Municipal de Discapacidad, entre ellas establecimientos educativos y organizaciones no gubernamentales.

Además, el área se encarga del traslado de pacientes que reciben atención en el PROMAR y en el Centro de Equinoterapia, en doble turno, de lunes a viernes. De manera periódica, también se realizan salidas recreativas o deportivas, de acuerdo a los requerimientos de las personas asistidas, fortaleciendo así la inclusión y el acceso a distintas actividades en la comunidad.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas