El Autódromo de Concordia brilló con la última carrera del año

La competencia se desarrolló en un entorno privilegiado, que volvió a demostrar que el autódromo local no solo es apto para el automovilismo, sino también para actividades atléticas de gran convocatoria. Los corredores disfrutaron de un circuito amplio, seguro y con excelentes comodidades, como sanitarios, estacionamiento y sectores estratégicos para que el público pudiera seguir el desarrollo de la prueba.

En el plano deportivo, el nivel fue muy alto en ambas distancias. En los 10 kilómetros, el gran protagonista fue el atleta uruguayo de Salto, Agustín Lima, quien se impuso de punta a punta con una amplia diferencia sobre sus perseguidores. Lima, corredor de elite que viene de entrenar en la altura y se prepara para la tradicional San Silvestre, jerarquizó notablemente la competencia. El segundo lugar fue para el concordiense Silvio Altamirano, de muy buen presente, mientras que el tercer puesto quedó en manos del ascendente Ignacio “Nacho” Bracco.

Entre las damas de los 10K, la victoria fue para la chajariense Daniela Penoni, seguida por la concordiense Damaris Goñi y la atleta de Gualeguay, Daina Roggero.

En la distancia de 5 kilómetros, que tuvo su largada previa, los ganadores fueron Gero Corujo, de Los Conquistadores, y Ximena Simeone, destacada atleta de Puerto Yeruá. En el podio femenino las escoltas fueron Greta Rodríguez, de Concordia, y Rosa Monzón, de Feliciano, mientras que en varones completaron los primeros lugares Luis Mendieta, de Salto, y el local Juan Saboredo.

La jornada se desarrolló con total normalidad, destacándose la puntualidad tanto en la largada como en la ceremonia de premiación, que comenzó a las 20 horas y concluyó cerca de las 21, dando cierre a una jornada que dejó un balance altamente positivo.

Desde la organización resaltaron que esta experiencia podría quedar instaurada como una cita fija para el último sábado de cada año, sumándose de manera estable al calendario atlético de la ciudad.

Finalmente, la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas agradeció a las autoridades del Auto Moto Club Concordia, al servicio de emergencias médicas de la Municipalidad, a la Subsecretaría de Deportes y a la empresa Jugos Sol&Fruta, por el apoyo brindado para la concreción del evento.

Con información de prensa A.C.P.C