El Autódromo vivió una fiesta con el Duatlón y los 5K

Duatlón Provincial

La competencia central correspondió a la quinta fecha del Circuito Provincial de Duatlón Jeep, que quedó en manos del uruguayo Matías Gómez, quien se impuso con solvencia sobre su compatriota de Tacuarembó, Nahuel Soares de Lima, debutante en el circuito. El tercer lugar fue para el concordiense Eduardo Pelichero, quien dio pelea en la lucha con los atletas uruguayos.

En la rama femenina, la concordiense Ana María Brunini brilló con un triunfo contundente que la perfila como firme candidata al campeonato. La escoltaron Natalia Becker de Paysandú y Teresita Zolezzi de Goya.

Prueba pedestre 5K

La primera experiencia atlética en el Autódromo también tuvo nivel de elite. El gran momento de Bruno Medina Colombo quedó ratificado al ganar con un tiempo de 15m 21s, promediando 3m04s por kilómetro. El podio lo completaron Isaias Zacur, Silvio Altamirano y Nahuel Aguirre, todos con registros por debajo de los 15 minutos.

En damas, la victoria fue para Ximena Simeone con un tiempo de 18m 05s, superando a Lorena Luchini y Ana Isabel Luna.

Los chicos, la gran atracción

Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizaron los casi 50 niños que participaron en el duatlón infantil, despertando la ovación del público y marcando la antesala de lo que fue una tarde inolvidable.

Organización destacada

La Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (A.C.P.C.) volvió a demostrar su capacidad organizativa con un evento a la altura de los grandes espectáculos. Con un escenario único, gran participación de atletas y un masivo acompañamiento de público, la jornada quedará en la memoria como una de las más exitosas.

Con informacion de prensa ACPC

Redaccion de 7Paginas