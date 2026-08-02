El avance de la droga, la deserción escolar y la creciente del río Uruguay, ejes del encuentro entre el Frente Entrerriano Federal y la Diócesis de Concordia

El Frente Entrerriano Federal (FEF) mantuvo un encuentro institucional con el obispo de la Diócesis de Concordia, monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen, en el marco de una serie de reuniones que el espacio político viene desarrollando con distintas instituciones intermedias de la provincia para abordar las principales problemáticas sociales que atraviesan Entre Ríos.

Desde el FEF señalaron a 7Paginas, que este tipo de encuentros forman parte de una estrategia de diálogo con organizaciones religiosas, sociales y comunitarias, al considerar que las políticas públicas deben construirse junto a quienes trabajan diariamente en contacto con la realidad de los barrios.

Preocupación por el narcotráfico y la deserción escolar

Durante la reunión se analizaron diversos temas que afectan a Concordia y a la provincia, entre ellos el avance del narcotráfico en los barrios, la creciente deserción escolar, la precarización laboral y el aumento de la ludopatía digital.

Según indicaron desde el espacio político, se trata de fenómenos que impactan con mayor fuerza en los sectores más vulnerables y que requieren respuestas articuladas entre el Estado, las instituciones religiosas y las organizaciones de la sociedad civil.

La creciente del río Uruguay también estuvo en la agenda

Otro de los temas abordados fue la situación hidrológica de la región y la preocupación por la crecida del río Uruguay prevista como consecuencia del fenómeno climático El Niño.

En ese marco, se remarcó la necesidad de que los organismos competentes trabajen con planificación y medidas preventivas para minimizar el impacto que pueda tener una eventual creciente sobre las familias de Concordia y localidades ribereñas.

El rol de la Iglesia y las instituciones intermedias

Durante el encuentro también se destacó la tarea que desarrolla la Iglesia Católica a través de la Diócesis de Concordia, al igual que otras instituciones comunitarias como los clubes de barrio, consideradas actores fundamentales en la contención social.

Los representantes del Frente Entrerriano Federal señalaron que el Estado debe acompañar y fortalecer el trabajo de estas organizaciones, respetando su autonomía y potenciando las respuestas que brindan desde el territorio.

Humanismo y compromiso social

El diálogo también incluyó una reflexión sobre los conceptos de la encíclica «Magnifica Humanitas», del papa León XIV.

En ese contexto, monseñor Zurbriggen destacó la importancia de promover un humanismo integral como respuesta a los desafíos actuales, en continuidad con el legado pastoral del papa Francisco.

Desde el Frente Entrerriano Federal coincidieron con esa visión y sostuvieron que las políticas públicas deben colocar a la persona en el centro, promoviendo una acción conjunta entre el Estado y las organizaciones de la sociedad.

Participantes

Del encuentro participaron el ex presidente partidario del FEF, Claudio «Ava» Aispuru; los vicepresidentes Florencia Busti y Daniel Cedro; el presidente del Congreso Provincial, Jorge Móndolo; la vocal partidaria Olga Ríos; el referente barrial de la Zona Sur, Matías Miño; y el párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Valle, padre Néstor Toler.

Al finalizar la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente y fortalecer los vínculos institucionales como una herramienta para enfrentar los desafíos sociales que atraviesan Concordia y el conjunto de la provincia de Entre Ríos.