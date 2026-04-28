El Banco Central le aplicó una multa millonaria al financista de Concordia cercano al “Chiqui” Tapia por presuntas operaciones con el dólar blue

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una sanción histórica contra el financista concordiense Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas. La investigación oficial señala a una de sus casas de cambio, Ars Cambios, como pieza clave en una maniobra de intermediación para retirar divisas del circuito legal y abastecer el mercado del «dólar blue».

La multa impuesta por la entidad que preside Santiago Bausili asciende a $18.000 millones para la empresa, mientras que a Vallejo se le aplicó una sanción personal de $5.400 millones y a su madre, Graciela Vallejo, otra de $7.200 millones.

La ruta del «pasamano»

El sumario del BCRA describe una operatoria realizada durante el año 2023, en plena vigencia de las restricciones cambiarias. Según la investigación, la casa de cambio de Vallejo compró 25 millones de dólares a valor oficial y los vendió a otras ocho entidades financieras.

El dato que encendió las alarmas es que esas entidades compradoras no registraron ventas posteriores a clientes, lo que para el BCRA representa una «pérdida de trazabilidad». El organismo sospecha que el objetivo final era el «rulo» financiero: adquirir divisas al precio oficial para luego volcarlas al mercado paralelo, aprovechando una brecha que en ese momento promediaba el 102%. El rédito estimado de esta maniobra rondaría los 25,8 millones de dólares.

Del fútbol a los tribunales

Ariel Vallejo no es un nombre desconocido en el ámbito nacional. Su financiera, Sur Finanzas, llegó a ser sponsor de la Selección Argentina de Fútbol y de clubes como Racing, Banfield e Independiente. Su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, lo posicionó en las primeras planas del deporte antes de que sus negocios cambiarios quedaran bajo la lupa.

Sus inicios en el sector se remontan a agosto de 2020, cuando junto a su madre y otros socios ingresaron al Centro de Inversiones Concordia. Posteriormente, expandió su red con la compra de otras casas de cambio como Ars Cambios y Fenus, las cuales ahora están en el centro de la tormenta judicial.

Citas con la justicia

El frente judicial para el financista concordiense es crítico. Vallejo tiene actualmente nueve expedientes abiertos y se vio obligado a cerrar todas las sucursales de Sur Finanzas.

Para el próximo martes 5 de mayo, Vallejo está citado a declaración indagatoria por el juez federal Luis Armella, acusado de encabezar una organización dedicada al lavado de dinero. La ronda de declaraciones continuará durante todo el mes de mayo e incluye a su madre, su ex suegra Silvia Torrado, y los representantes legales de sus firmas, incluyendo el Centro de Inversiones Concordia.

Pese a que la defensa de Vallejo rechaza los cargos y sostiene que las operaciones fueron lícitas, el BCRA fue tajante en su sumario: la operatoria «puso en crisis la genuinidad de las operaciones» y funcionó como un «vehículo para retirar divisas del circuito legal».

Por Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi La Nacion

Redaccion de 7Paginas