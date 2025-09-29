El Beach Handball entrerriano listo para su debut en los Juegos Evita 2025

Los seleccionados masculino y femenino de Entre Ríos tendrán acción en horarios de la mañana:
Martes 30/09
09:00: Entre Ríos vs Tierra del Fuego (masculino)
11:55: Entre Ríos vs Neuquén (femenino)
Miércoles 01/10
09:35: Entre Ríos vs Chubut (masculino)
10:10: Entre Ríos vs Río Negro (femenino)
Planteles confirmados
Selección femenina: Albertina Gervasoni, Martina Rivas, Catalina Cedres, Julieta González, Thianella Bohl, Martina Maiocco, María Emilia Albornos y Lola Mustone. Entrenadores: Jorge Ibarra y Milagros Gutiérrez.
Selección masculina: Ignacio Albornoz, Benicio Basa Piedrabuena, Savino Beltaco, Mateo Duarte, Juan Faustino Otaran, Vicente Cresto, Lucas Bertolotti y Benjamín Giménez Gelsi. Entrenador: Jeremías Actis.
La delegación contará además con la presencia del presidente de la Federación Entrerriana de Handball (FEH), Guillermo Jurado.
Los encuentros podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de la FEH en YouTube: Partidos FEH.
Desde la Federación expresaron sus mejores deseos a jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos y dirigentes en este nuevo desafío nacional.
Por Gustavo Cardoso