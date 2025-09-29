7PAGINAS

Lunes 29 de septiembre de 2025
El Beach Handball entrerriano listo para su debut en los Juegos Evita 2025

La Delegación Entrerriana de Beach Handball ya palpita su participación en los Juegos Nacionales Evita 2025, donde debutará este martes en la etapa clasificatoria.
Redacción 7Paginas

Los seleccionados masculino y femenino de Entre Ríos tendrán acción en horarios de la mañana:

Martes 30/09

09:00: Entre Ríos vs Tierra del Fuego (masculino)

11:55: Entre Ríos vs Neuquén (femenino)

Miércoles 01/10

09:35: Entre Ríos vs Chubut (masculino)

10:10: Entre Ríos vs Río Negro (femenino)

Planteles confirmados

Selección femenina: Albertina Gervasoni, Martina Rivas, Catalina Cedres, Julieta González, Thianella Bohl, Martina Maiocco, María Emilia Albornos y Lola Mustone. Entrenadores: Jorge Ibarra y Milagros Gutiérrez.

Selección masculina: Ignacio Albornoz, Benicio Basa Piedrabuena, Savino Beltaco, Mateo Duarte, Juan Faustino Otaran, Vicente Cresto, Lucas Bertolotti y Benjamín Giménez Gelsi. Entrenador: Jeremías Actis.

La delegación contará además con la presencia del presidente de la Federación Entrerriana de Handball (FEH), Guillermo Jurado.

Los encuentros podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de la FEH en YouTube: Partidos FEH.

Desde la Federación expresaron sus mejores deseos a jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos y dirigentes en este nuevo desafío nacional.

