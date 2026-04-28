El “Beto” y la 5 en otro estadio

Pero en aquel confín de pastos infinitos, el Beto despliega su danza de seda: dibuja una rabona de luz en el aire que el Justo detiene en un abrazo de siglos.

Se quedan aquí los relatos encendidos, esas anécdotas que son el pan del alma y el rastro de aquellos domingos de gloria.

Hoy, esta angustia que me habita el pecho me devuelve el brillo de su juego virtuoso, y el eco de su voz, certera y pausada, entre espejos y tijeras de su querida peluquería.

Te has mudado de grada, amigo mío, a un estadio donde el tiempo no corre.

Pero como un sol que se niega al ocaso, lucirá en su espalda el 5 fenomenal, porque los cracks que juegan con el alma jamás conocen el silbato final.

Homenaje de “Totón” Sequeira al recientemente fallecido “Pelotita” Ocampo, un crack que dio el fútbol de Concordia y que desplegó su calidad dentro de los campos de juego entre los 70 y principios del 90.

Su lugar fue el Barrio Almirante Brown, y su camiseta Santa María de Oro, a la que defendió en torneos locales y provinciales. El abrazo a su familia por esta pérdida. “Pelotita” ya es leyenda.

Por Edgardo Perafan