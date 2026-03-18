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Miércoles 18 de marzo de 2026
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El Bloque de Concejales del PJ de Federación presentó un proyecto para la identificación obligatoria de vehículos municipales

El Bloque de Concejales Justicialistas del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Federación presentó un proyecto de ordenanza que establece la identificación obligatoria de todos los vehículos pertenecientes al parque automotor municipal.
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Redacción 7Paginas

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La iniciativa dispone la colocación visible de la leyenda “Municipalidad de Federación” en automóviles, camiones y maquinarias, con el objetivo de garantizar un uso adecuado de los recursos públicos, fortalecer la transparencia en la gestión y facilitar el control ciudadano.

Asimismo, el proyecto contempla la identificación de los vehículos alquilados bajo la leyenda “Al servicio de la Municipalidad de Federación”, y faculta al Departamento Ejecutivo a incorporar el escudo o logo municipal (no nombres referenciales a funcionarios de gestiones).

Desde el Bloque Justicialista destacaron que la medida permitirá mejorar la seguridad, ordenar el uso de los vehículos oficiales y brindar mayor claridad a la comunidad sobre los bienes del Estado municipal.