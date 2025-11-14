El Bloque de Concejales Justicialista destacó el acompañamiento en los homenajes aprobados durante la última sesión

“Queremos agradecer especialmente a los presentes que nos acompañaron en los homenajes aprobados en esta sesión. La designación del Paseo República de Italia y el reconocimiento a la Caja de Jubilaciones y a la Banda SUMO representan un gesto de valoración hacia instituciones y personas que forman parte de nuestra identidad y de nuestra historia comunitaria”, señalaron los ediles en un comunicado enviado a 7Paginas, tras el encuentro legislativo.

El bloque también destacó el valor simbólico de estos actos: “Gracias por estar, por acompañar y por darle sentido a estos reconocimientos que celebran el trabajo, la cultura y el compromiso de nuestra gente”.

Temas tratados en la sesión del 13 de noviembre

Durante la jornada, el Concejo Deliberante abordó una amplia agenda de proyectos, entre ellos:

Presupuesto 2026: enviado a comisión para su análisis.

Capacitaciones de guardavidas en Termas: aprobado sobre tablas.

Sistema “Peregrina” (registro patrimonial del museo): pasó a comisión.

Feria Anual de la Escuela Nº 57: declarada de Interés Municipal, aprobado sobre tablas.

Juegos y mobiliarios del Centro de Residuos: enviados a comisión para su posible destino al Eco Parque.

Rechazo a declaraciones del concejal Flores (Chajarí): aprobado sobre tablas.

Recategorización del Hospital San José: enviado a comisión.

Paseo República de Italia (Playa Sur): aprobado por unanimidad.

Declaración de Interés Municipal a la Caja de Jubilaciones y a la Banda SUMO: aprobado por unanimidad.

Derogación de la Ordenanza de Leasing: aprobada también por unanimidad.

Desde el bloque justicialista remarcaron la importancia de acompañar y fortalecer iniciativas que reconozcan el aporte de instituciones locales y promuevan el desarrollo comunitario, al tiempo que valoraron el clima de trabajo logrado en la sesión.