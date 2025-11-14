7PAGINAS

Viernes 14 de noviembre de 2025
El Bloque de Concejales Justicialista destacó el acompañamiento en los homenajes aprobados durante la última sesión

Tras la sesión ordinaria realizada este jueves, el Bloque de Concejales Justicialista expresó su agradecimiento a quienes asistieron y acompañaron los proyectos de reconocimiento aprobados en el recinto.
“Queremos agradecer especialmente a los presentes que nos acompañaron en los homenajes aprobados en esta sesión. La designación del Paseo República de Italia y el reconocimiento a la Caja de Jubilaciones y a la Banda SUMO representan un gesto de valoración hacia instituciones y personas que forman parte de nuestra identidad y de nuestra historia comunitaria”, señalaron los ediles en un comunicado enviado a 7Paginas, tras el encuentro legislativo.

El bloque también destacó el valor simbólico de estos actos: “Gracias por estar, por acompañar y por darle sentido a estos reconocimientos que celebran el trabajo, la cultura y el compromiso de nuestra gente”.

Temas tratados en la sesión del 13 de noviembre

Durante la jornada, el Concejo Deliberante abordó una amplia agenda de proyectos, entre ellos:

Presupuesto 2026: enviado a comisión para su análisis.

Capacitaciones de guardavidas en Termas: aprobado sobre tablas.

Sistema “Peregrina” (registro patrimonial del museo): pasó a comisión.

Feria Anual de la Escuela Nº 57: declarada de Interés Municipal, aprobado sobre tablas.

Juegos y mobiliarios del Centro de Residuos: enviados a comisión para su posible destino al Eco Parque.

Rechazo a declaraciones del concejal Flores (Chajarí): aprobado sobre tablas.

Recategorización del Hospital San José: enviado a comisión.

Paseo República de Italia (Playa Sur): aprobado por unanimidad.

Declaración de Interés Municipal a la Caja de Jubilaciones y a la Banda SUMO: aprobado por unanimidad.

Derogación de la Ordenanza de Leasing: aprobada también por unanimidad.

Desde el bloque justicialista remarcaron la importancia de acompañar y fortalecer iniciativas que reconozcan el aporte de instituciones locales y promuevan el desarrollo comunitario, al tiempo que valoraron el clima de trabajo logrado en la sesión.