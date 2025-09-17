El Bloque de Concejales Justicialista realizó un fuerte comunicado contra el Gobierno Provincial por no atender la solicitud por ambulancia

La crítica se intensifica porque, según remarcaron, las 20 ambulancias recientemente adquiridas por la provincia fueron compradas con fondos de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, aunque ninguna fue destinada a Federación, ciudad con una histórica conexión con la represa.

“Hace un año, a través de un Proyecto de Resolución, solicitamos una ambulancia al Gobierno Provincial. El bloque de la oposición realizó acciones similares, pero nuestras solicitudes no fueron atendidas”, señalaron los ediles, quienes lamentaron que, pese a la expectativa generada por la compra de nuevas unidades, Federación haya quedado nuevamente relegada.

En el comunicado enviado a 7Paginas, el Bloque Justicialista sostuvo, “Lo que vivimos hoy los federenses es injusto. Ante la necesidad de fortalecer nuestro querido Hospital San José, a sus trabajadores y a los vecinos que allí depositan su confianza, resulta incomprensible que se nos niegue un recurso tan vital”.

Finalmente, los concejales adelantaron que continuarán con las gestiones, “Seguiremos solicitando lo que corresponde a los federenses, pidiendo no solo que nos escuchen como legisladores, sino también que se reconozca nuestra historia de lucha, de resurgimiento y de hermandad frente a las injusticias”.