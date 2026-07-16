El bloque de diputados del PJ repudió el voto de Miranda y Domínguez y pidió su expulsión del Partido Justicialista

La interna del peronismo entrerriano sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que el bloque de diputados y diputadas «Más para Entre Ríos» manifestara un enérgico rechazo al voto de las senadoras Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano), quienes acompañaron el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y posibilitaron su media sanción en la Cámara de Senadores.

A través de un comunicado, los legisladores justicialistas repudiaron la decisión de ambas dirigentes al considerar que desoyeron el mandato del Partido Justicialista de Entre Ríos, que había definido una postura contraria a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

«El bloque de diputados y diputadas ‘Más para Entre Ríos’ repudia la actitud de las senadoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda de votar a favor del dictamen del oficialismo sobre la ley de reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, haciendo caso omiso del mandato del Partido Justicialista de Entre Ríos de oponerse a este proyecto de ajuste», expresa el documento.

«Fue una decisión personal»

En el comunicado, el bloque aclaró que el respaldo brindado por las senadoras responde exclusivamente a una decisión individual y no representa la posición institucional del peronismo entrerriano.

«La conducta asumida por dichas senadoras es a título personal y no responde a la decisión que tomaron las autoridades partidarias, legisladores provinciales e intendentes», señalaron.

Asimismo, sostuvieron que cada legislador deberá asumir las consecuencias políticas e institucionales de su voto.

«Detrás de cada voto hay miles de docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y familias entrerrianas cuyo futuro previsional se verá afectado por esta reforma», remarcaron.

Defendieron una propuesta alternativa

Desde el bloque opositor insistieron en que nunca negaron la necesidad de discutir una reforma del sistema previsional, aunque cuestionaron el contenido de la iniciativa oficial.

Recordaron que el bloque de senadores de Más para Entre Ríos presentó un proyecto alternativo que proponía fortalecer la Caja de Jubilaciones mediante nuevas fuentes de financiamiento, mayor transparencia, planificación actuarial permanente y la recuperación de recursos adeudados por la Nación.

En contraposición, afirmaron que el Gobierno provincial optó por avanzar con «una ley de ajuste cuyo peso recae sobre los trabajadores» y que implica un recorte de derechos para quienes realizaron durante años elevados aportes previsionales.

Acusan al oficialismo de buscar compartir el costo político

El documento también cuestiona la estrategia política del Gobierno de Rogelio Frigerio al sostener que buscó involucrar a distintos sectores en una decisión que, según el bloque, ya estaba tomada.

«Quedó claro durante estos meses que el objetivo del oficialismo era diluir su responsabilidad involucrando a la oposición legislativa y a otros sectores de la sociedad en un debate sobre medidas que ya estaban decididas, buscando así licuar su responsabilidad política», indicaron.

En ese sentido, afirmaron que el voto favorable de Miranda y Domínguez terminó contribuyendo a ese objetivo.

Piden la intervención del Tribunal de Disciplina

Como consecuencia de lo sucedido durante la sesión especial del Senado, el bloque de diputados expresó su respaldo a la decisión de promover la actuación del Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista.

«Ante estas circunstancias, avalamos la decisión de dar intervención al Tribunal de Disciplina para que actúe conforme a las previsiones de la Carta Orgánica partidaria», señalaron.

La solicitud apunta a que el órgano partidario evalúe la conducta de las dos legisladoras por haber acompañado la reforma previsional en contra del mandato expresado por el Congreso Provincial del PJ.

La polémica se desató luego de que las senadoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez aportaran los votos decisivos para que el oficialismo lograra aprobar por 10 votos contra 7 el proyecto de reforma previsional en la Cámara Alta, iniciativa que ahora continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Por Pedro Martinez

Redaccion de 7Paginas.