El bloque de diputados “Más para Entre Ríos” exige al Gobierno provincial el anteproyecto de reforma previsional

Desde el espacio legislativo señalaron que el propio gobierno provincial ha manifestado que la decisión de presentar un anteproyecto —y no directamente un proyecto definitivo— tiene como objetivo permitir que los distintos sectores puedan realizar aportes y enriquecer la discusión.

En ese sentido, se remarcó que para iniciar ese proceso resulta indispensable contar con el texto del anteproyecto, en el que deben quedar claramente explicitadas las intenciones del Ejecutivo. “Sólo de esa manera las fuerzas políticas podremos estudiar el impacto real de las medidas propuestas, realizar aportes responsables y plantear alternativas superadoras”, se indicó.

Asimismo, los legisladores sostuvieron que resulta imprescindible contar con información y un diagnóstico real de la situación del sistema previsional, para poder desarrollar un debate serio y con fundamentos.

Finalmente, desde “Más para Entre Ríos” reiteraron que la oposición está dispuesta a participar de un debate serio sobre el futuro del sistema previsional, pero remarcaron que ese proceso debe darse sobre la base de información clara, datos concretos y un texto formal que permita analizar con responsabilidad las medidas propuestas.

Por Pedro Martinez