El bloque de Juntos por Entre Ríos destacó la labor de Periodistas concordienses

La iniciativa tiene como objetivo destacar la labor fundamental que desempeñan los trabajadores de prensa en la construcción de una sociedad democrática, plural e informada, garantizando el acceso de la ciudadanía a información veraz, oportuna y de interés público.

A través de la resolución, se reconoció la trayectoria y el compromiso profesional de los periodistas Mónica Saavedra, Luis Merini, Guillermo Acosta, Maximiliano Peisojovich, José Luis Godoy, Juan Segovia y Pablo Benítez; quienes desde distintos medios gráficos, radiales, televisivos y digitales realizan un valioso aporte a la comunidad concordiense.

Asimismo, se destacó la contribución del periodismo local al fortalecimiento de la democracia, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, reconociendo el rol esencial que cumplen los comunicadores como vínculo entre la ciudadanía y los distintos ámbitos de la vida social, cultural, educativa, deportiva, económica y política.

La fecha elegida para este reconocimiento se enmarca en la celebración del Día del Periodista en Argentina, que se conmemora cada 7 de junio en homenaje a la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres por Mariano Moreno en 1810.