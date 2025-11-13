El bloque del PJ de Federación rechaza el intento de cambiar la cabecera departamental y reclama la recategorización del Hospital San José

En el otro proyecto, los integrantes del bloque justicialista solicitan formalmente la recategorización del Hospital “San José”, uno de los principales centros de salud de la región, argumentando la necesidad de fortalecer su infraestructura y capacidad de atención.

Postura política y debate en puerta

Desde el PJ local consideran que las expresiones del concejal chajariense “atentan contra la identidad institucional y política” de Federación, que históricamente ejerce como cabecera departamental. Según adelantaron fuentes legislativas, el proyecto buscará dejar asentada una posición clara de defensa de ese estatus, en un contexto donde el tema ha generado debate entre ambas localidades.

Asimismo, el pedido de recategorización del Hospital San José apunta a que la provincia eleve su rango asistencial, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y la creciente demanda de servicios de salud en la zona norte entrerriana.

Un orden del día cargado de temas

Durante la sesión, también tomará estado parlamentario el Proyecto de Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2026, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, junto con otras iniciativas de distintos bloques.

Entre ellas se destacan:

La autorización para el uso de la pileta de Termas con fines de capacitación de guardavidas.

La creación del “Sistema Peregrina” como inventario digital oficial del Museo de los Asentamientos.

La declaración de Interés Municipal a la Feria Anual de la Escuela N°57 (bloque UCR).

Un pedido de informes del bloque radical sobre la situación de monotributistas al servicio del municipio.

Además, se tratarán dictámenes de comisión que aprueban la denominación del “Paseo República de Italia” en Playa Sur y la declaración de Interés Municipal del homenaje de la Caja de Jubilaciones a la banda SUMO.

Con este temario, el Concejo Deliberante de Federación se encamina a una sesión de fuerte contenido político, donde el bloque justicialista buscará reafirmar su postura en defensa del rol histórico de la ciudad como cabecera del departamento y su compromiso con el fortalecimiento del sistema público de salud.

