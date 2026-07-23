El Bloque Justicialista de Federación presentó un proyecto para rechazar la centralización de la provisión de desayunos y meriendas escolares

La iniciativa sostiene que la alimentación escolar constituye una política pública fundamental para miles de niños y niñas entrerrianos, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de los alimentos, la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y la disminución del empleo.

Asimismo, el proyecto advierte que la centralización de las compras dejaría fuera del sistema a numerosos comercios, almacenes, panaderías y distribuidores locales que durante años abastecieron a las escuelas de cada comunidad. Según estimaciones del sector comercial, la medida podría implicar que alrededor de 42 mil millones de pesos dejen de circular en la economía entrerriana, con un fuerte impacto sobre las pequeñas y medianas empresas y el empleo.

Otro de los ejes del proyecto está vinculado a la calidad nutricional de los alimentos que recibirán los estudiantes. En ese sentido, se hace referencia a la preocupación expresada por profesionales de la nutrición respecto de la necesidad de garantizar desayunos y meriendas saludables, elaborados con alimentos de calidad y adecuados para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

La resolución también solicita al Poder Ejecutivo Provincial que informe cuáles fueron los fundamentos técnicos, administrativos, económicos y nutricionales que motivaron la implementación del nuevo sistema, bajo qué condiciones se realizó el acuerdo con la empresa adjudicataria y si se efectuaron estudios de impacto económico sobre los comercios locales antes de adoptar la medida.

Además, propone la conformación de una mesa de diálogo con la participación de representantes del comercio entrerriano, profesionales de la nutrición, proveedores locales y la comunidad educativa, con el objetivo de analizar alternativas que permitan garantizar una alimentación escolar de calidad sin perjudicar el desarrollo económico de las ciudades de la provincia.

Finalmente, el proyecto dispone remitir la resolución al Gobernador de Entre Ríos, al Ministerio competente, a ambas Cámaras de la Legislatura Provincial, al Centro de Comercio e Industria de Federación, a la Federación Económica de Entre Ríos, al Colegio de Nutricionistas y a los Concejos Deliberantes de la provincia, invitándolos a pronunciarse sobre esta iniciativa.