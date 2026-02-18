El bloque “Más Para Entre Ríos” cuestionó el mensaje de Frigerio ante la Asamblea Legislativa

A través de un comunicado enviado a 7Paginas, los legisladores señalaron su “profunda preocupación” por lo que consideran una distancia entre la agenda urgente de los entrerrianos y la descripción de la situación provincial realizada por el titular del Ejecutivo.

Críticas a la gestión

Desde el espacio opositor indicaron que el discurso incluyó una “extensa enumeración de acciones de gobierno” que, según sostienen, reiteró aspectos ya mencionados en años anteriores y que fueron presentados nuevamente con un carácter fundacional.

En ese marco, cuestionaron que no hayan tenido la relevancia esperada temas vinculados a la caída del poder adquisitivo de los salarios, la merma en la producción, el freno de la economía y el deterioro de los servicios públicos.

También hicieron referencia a la obra pública, señalando que la ejecución actual representaría “con suerte una cuarta parte” de los niveles de la gestión anterior y advirtieron que la construcción de viviendas sociales es “casi nula”, lo que calificaron como el punto más crítico de la desinversión.

Rol de la oposición y reforma previsional

El bloque sostuvo que, desde su rol legislativo, ha acompañado “responsablemente” las herramientas solicitadas por el Ejecutivo para poner en marcha su plan de gobierno. No obstante, consideraron que, transcurrida más de la mitad del mandato, los problemas persisten y se continúa responsabilizando al pasado.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de participar en el debate anunciado sobre la reforma previsional, indicando que su prioridad será el resguardo de los derechos de los entrerrianos.

Críticas al gobierno nacional

En el tramo final del comunicado, los diputados vincularon las dificultades provinciales con decisiones adoptadas por el presidente Javier Milei, al sostener que las medidas del gobierno nacional afectan el federalismo, el entramado productivo y las políticas sociales.

Según expresaron, mientras no se reconozca el impacto de esas decisiones en la realidad provincial, “no hay posibilidades de construir un futuro mejor” para Entre Ríos.