El boxeo de Concordia vivirá este viernes una noche histórica en el Club Nebel

Desde la organización señalaron que varios sectores ya se encuentran con capacidad colmada y se espera un muy buen marco de público, en lo que promete ser una verdadera fiesta del deporte de los puños para Concordia.

En la previa del evento, este viernes se llevó a cabo el pesaje oficial de las peleas de semifondo y fondo, seguido de una conferencia de prensa que tuvo lugar en un bar céntrico de la ciudad. Allí se confirmó el cruce de semifondo entre Agustina “La Princesa” Vázquez, de La Plata, y Fernanda “La Fénix” Figueroa, de Neuquén, mientras que en la pelea estelar se medirán el concordiense radicado en Buenos Aires Cristian “Chuky” Roldán y Jeremías “El Gaucho” Ulivarre, oriundo de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.

La conferencia fue abierta por la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, quien agradeció el trabajo de la Comisión Municipal de Boxeo y del promotor Gustavo “Perrito” Victori, destacando el esfuerzo de todas las personas vinculadas a esta disciplina.

A la hora de las declaraciones, “Chuky” Roldán, que será local en esta presentación, manifestó estar muy bien preparado y motivado para el combate, reconociendo la dificultad que representa su rival, pero confiado en su entrenamiento y en el respaldo del público concordiense.

Por su parte, el presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, Sergio “El Mono” Kunfli, expresó que “por ser el primer festival del año hay muchísimas expectativas”, subrayando la importancia de que el evento se realice en el Club Nebel. Además, resaltó el valor histórico del boxeo para la ciudad y agradeció especialmente a Gustavo Bou por la confianza depositada para llevar adelante esta velada. “Creemos que mañana se va a vivir una verdadera fiesta del boxeo en Concordia”, afirmó.

Luego fue el turno del promotor Gustavo “Perrito” Victori, quien debutará en ese rol este viernes. Emocionado, agradeció a Dios por la oportunidad, a Gustavo Bou por abrirle las puertas del club y a todos los que hicieron posible el evento. También tuvo palabras especiales para los protagonistas de las peleas estelares, destacando el nivel y el compromiso de los boxeadores.

El momento más emotivo de la conferencia se vivió cuando tomó la palabra el presidente del Club Nebel, Gustavo Bou. Visiblemente conmovido, agradeció la posibilidad de que el boxeo llegue al club y recordó su regreso al barrio y a la ciudad con la intención de devolver parte de lo que el deporte le dio en su infancia. Bou destacó la importancia del sacrificio y el respeto que implica el deporte, valoró el trabajo que se viene realizando en la institución y aseguró que el club tendrá siempre las puertas abiertas para el boxeo y para todas las disciplinas que contribuyan al crecimiento de la comunidad.

Con todos estos condimentos, Concordia se prepara para vivir una noche histórica, en la que el boxeo volverá a ocupar un lugar central y el Club Nebel será escenario de un festival que promete emociones, deporte y un fuerte acompañamiento del público.

CRONOGRAMA DE PELEAS

1ra Pelea – FEMENINA – Hasta 50kg. – 3 Round de 2 x 1

Ángela «La Leona» Leiva (Gim. Los Constructores) vs Dana «La Peque» Hermosid

2da Pelea – REVANCHA – hasta 60kg. 3 Rounds de 2 x 1

Lautaro «El Terrible» Pereira (Gim. Escopeta Ruiz) vs Benjamín Vargas (Gim. Los Pekes).

3ra Pelea – SEMI PESADOS – Hasta 81kg. – 3 Round de 2 x 1

Ayrton Sena (Concordia – Temperley Boxing Club) vs. Antonio Cataño (Federal).

4ta Pelea – MASCULINOS – Hasta 60kg. – 3 Round de 3 x 1

Emiliano «El Látigo» García (Gim. Los Pibes) vs Javier Aguirre (Gim. Los Pekes)

5ta Pelea – FEMENINA – Hasta 60kg. – 3 Round de 2 x 1

Jennifer «La Petaquita» Peralta (Los Constructores) vs María «La Pampita» Rojas (Funcional Boxing).

6ta Pelea – MASCULINOS – Hasta 75kg. – 3 Round de 3 x 1

Federico «La Máquina» Borda (Gim. Municipal) vs Dylan «La Cobra» Ojeda (Gim. Tono Box).

7ma. Pelea – ULTIMO COMBATE AMATEURS – CATEGORIA hasta 64kg. – 3 Round de 3 x 1

Walter Casco (Gim. Cirolla) vs Leandro Luna (Gim. Esparta)

PELEAS PROFESIONALES

8va. Pelea – SEMI FONDO FEMENINO – CATEGORIA MINIMA – 6 Round de 2 x 1

Agustina «La Princesa» Vázquez (La Plata, Bs. As.) vs Fernanda «La Fénix» Figueroa (Neuquen).

9na. Pelea – PELEA DE FONDO – CATEGORIA GALLO 54KG – 6 Rounds de 3 x 1

Cristian «El Chucky» Roldán vs. Jeremías «El Gaucho» Ulivarre

(Concordia – Radicado en Bs. As. Gim. Original Boxing). – (Tres Arroyos – Provincia de Bs. As.).

