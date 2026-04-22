El boxeo, de vuelta al municipal

El evento es organizado por Perrito Box Producciones, en conjunto con la Comisión Municipal de Box, la Municipalidad de Concordia y la Subsecretaría de Deportes, en el marco de un trabajo articulado que continúa fortaleciendo la disciplina a nivel local.

GRAN CHOQUE DE FONDO

En la pelea principal, en categoría mediano y a 6 rounds de 3 x 1, el concordiense Jonathan “Tintín” Ruiz irá por la recuperación. Con un récord de 10 presentaciones, 9 de ellas ganadas por la vía del nocaut, el potente púgil local buscará reencontrarse con el triunfo tras su última presentación en marzo.

Del otro lado estará el santafesino Matías Gabriel Galucci, quien llega en alza tras dos victorias consecutivas. Con 11 combates ganados en su haber, 4 triunfos por nocaut y 5 derrotas, intentará extender su buen momento en lo que se perfila como un cruce explosivo.

TALENTO LOCAL

La noche se completará con 7 combates amateurs, donde dirán presente los mejores exponentes de Concordia. Jóvenes que están dando sus primeros pasos compartirán cartel con boxeadores en pleno crecimiento, en una propuesta que apunta a integrar gimnasios y potenciar el desarrollo del boxeo local. Concordia es una ciudad que debe ser top en cuanto al trabajo que se realiza en los gimnasios y la muy buena cantidad de realidades y proyectos que se acunan en los mismos, con profesores que hacen escuela y que los guían por el camino del deporte y también en el de la vida.

ENTRADAS Y SERVICIOS

Anticipadas: $7.000 (en Drugstore La Mona)

En puerta: $10.000

Mesas VIP Ringside: $80.000 (para 4 personas, incluye pizza + bebida)

Habrá servicio de cantina durante toda la noche y atención personalizada en el sector Ringside.

ORGANIZACIÓN

Detrás de esta iniciativa se encuentra Gustavo “Perrito” Vittori, como organizador del evento, quien actualmente se desempeña como mánager y promotor.

Desde la organización destacaron que se trabaja con mucho compromiso y satisfacción para darle continuidad a los boxeadores profesionales y brindar oportunidades a quienes buscan desarrollarse dentro del deporte en la ciudad. “Perrito” viene de un importante éxito en la velada que organizó en Club Estudiantes no hace mucho y sin duda que llega más que motivado para repetir en este regreso al Gimnasio Municipal, al que la gente ya adoptó como una casa de las importantes para el boxeo. Claro está que el lugar por excelencia siempre ha sido el Club Ferrocarril, porque allí se vieron grandísimas veladas y surgieron grandes campeones. Luego se posicionó el Club Estudiantes por su cómoda estructura para una velada boxística y su zona céntrica también, y el Gimnasio Municipal tiene lugar en el corazón de los amantes del boxeo, quienes sin duda le darán el marco deseado a la velada imperdible del 8 de mayo.

Por Edgardo Perafan