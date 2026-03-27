El boxeo retorna al Gigante Verde con fondo profesional y una gran cartelera local

La espera terminó para los amantes del boxeo en Concordia. El próximo viernes 10 de abril, el mítico estadio «Gigante Verde» abrirá sus puertas para una gran velada boxística que marcará el retorno de la actividad de alto nivel a la ciudad. El evento es organizado de manera conjunta por la Comisión Municipal de Boxeo y el promotor Ramón Lescano, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes y la Municipalidad de Concordia.

El plato fuerte de la noche será el combate profesional entre el crédito local, Santiago «Piedrita» Bazán, y el bonaerense radicado en Córdoba, Alan Randazzo Cos. La contienda, pactada a seis rounds de 3×1, promete ser un duelo de estilos donde el concordiense buscará hacer valer su localía ante un rival de cuidado.

Una cartelera de semifondo con mucha acción

Antes del duelo estelar, el ring recibirá combates que generan gran expectativa. En el semifondo, Pablo «El Guapito» Basualdo se medirá ante Tobías Gómez, quien regresa a la actividad tras un largo parate. Asimismo, Ubaldo «Toni» Rabaschino tendrá un duro desafío frente a Leonardo «El León» Romero.

En total, serán nueve peleas que pondrán en escena el semillero y el talento de los diversos gimnasios de nuestra ciudad y la región.

Venta de entradas y servicios

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en el Minikiosco «La Mona» (Balcarce 11). Los valores establecidos son:

Entrada General: $7.000.

Mesa Especial: $60.000 (Incluye 4 sillas y una pizza para disfrutar de la velada con comodidad).

El cronograma completo de la noche

La jornada comenzará con una serie de peleas amateurs que prometen paridad y entrega:

Tamir “El Colo” Velázquez (Gim. Sparta) vs. Matías “Matute” Cabral (Gim. Cirolla).

Thiago “El Alien” Zapata (Gim. Salvaterra) vs. Nicolás “Locomotora” Díaz (Colonia Ayuí).

Uma Moledo (Gim. Cirolla) vs. Fernanda “La Furia” Espindola (Espíndola Box).

Patricio “Pato” Nonino (Gim. Municipal) vs. Gastón “El Tiernito” Romero (Cesita Box).

Gonzalo “Bebote” Davanzo (Gim. Salvaterra) vs. Leonardo “El Ancla” Núñez (Tono Box).

Leonardo “Achero” Fleitas (Gim. Salvaterra) vs. Sebastián “El Pitbull” Espíndola (Espíndola Box).

Ubaldo “Toni” Rabaschino (Gim. Municipal) vs. Leonardo “El León” Romero (Gim. Cirolla).

Pablo “El Guapito” Basualdo (Gim. Escopeta Ruíz) vs. Tobías Gómez (Gim. Kaeshi).

COMBATE PROFESIONAL (Fondo)

Santiago “Piedrita” Bazán (Gim. Mario Salvaterra) vs. Alan Randazzo Cos (Olavarría).

Por Edgardo Perafan