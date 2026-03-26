El boxeo se suma a «Referentes Deportivos Barriales»: Concordia apuesta al deporte como motor de transformación social

Concordia, reconocida como la capital entrerriana del boxeo, refuerza su identidad pugilística con una mirada profundamente social. A través de la Subsecretaría de Deportes, la gestión municipal dio inicio a una nueva instancia del programa “Referentes Deportivos Barriales”, una iniciativa que busca profesionalizar y acompañar el trabajo que cientos de vecinos realizan de forma voluntaria en los distintos puntos de la ciudad.

Tras el éxito del ciclo 2025, donde el fútbol fue el protagonista, este año la propuesta se amplía al boxeo, integrando capacitaciones técnicas y metodologías de vanguardia para el trabajo en contextos de vulnerabilidad.

PlayBoxing: Boxeo para la vida

La gran novedad de esta etapa es la participación del boxeador cubano Maury Ramos Camejo, fundador del método PlayBoxing. Esta propuesta innovadora no se limita a la enseñanza de los golpes o la técnica sobre el ring, sino que utiliza al boxeo como una plataforma para el desarrollo de habilidades motoras y emocionales.

«Buscamos usar el deporte para mejorar la vida de las personas, más allá de la competencia», explicó Ramos Camejo durante el lanzamiento. «El programa transmite habilidades para la vida, trabajando en lo neuromotor y en la motivación de los niños».

El deporte como herramienta de inclusión

El intendente Francisco Azcué encabezó la presentación y destacó a 7Paginas, la vocación de servicio de los referentes barriales. “Muchos vecinos hacen un trabajo social enorme utilizando el deporte como una herramienta de transformación y desarrollo humano. Muchas veces no están dentro de un club o una institución y tienen menos herramientas; por eso nos propusimos trabajar juntos para fortalecer ese vínculo”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide, subrayó que en realidades complejas es fundamental buscar «aliados estratégicos» que permitan llegar más rápido y mejor a los jóvenes.

Lo que viene: Boxeo y Fútbol Femenino

La agenda del programa para este 2026 ya está trazada. Según adelantó la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, el ciclo de boxeo se extenderá durante los próximos tres meses.

Sin embargo, la actividad no se detendrá allí: “En la segunda mitad del año vamos a tener fútbol femenino dentro del mismo programa. Son los deportes que más convocan en los barrios y buscamos dar respuesta a esa demanda con propuestas inclusivas”, concluyó la funcionaria.

Con esta iniciativa, el municipio no solo rinde homenaje a la tradición boxística de Concordia, sino que pone el foco en el «boxeador» como ciudadano, brindando contención y futuro a través de los guantes.