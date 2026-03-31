El calor no da tregua en la región de Salto Grande: se espera un martes caluroso

La región de Salto Grande atraviesa una «pequeña ola de calor» que mantiene en alerta a los ciudadanos. A pesar de las precipitaciones aisladas registradas al caer la noche de este lunes, la sensación de agobio no desapareció, y el pronóstico para este martes indica que las condiciones climáticas seguirán siendo similares.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia de Entre Ríos continúa bajo la influencia de una masa de aire cálido que genera temperaturas extremas para la época.

El pronóstico detallado para Concordia

Para este martes, se espera una jornada marcada por la nubosidad variable y un importante porcentaje de humedad que elevará la sensación térmica:

Temperatura Máxima: Rondará los 32°C, apenas dos grados por debajo de la marca del lunes.

Temperatura Mínima: Se ubicará en los 22°C, lo que garantiza una mañana templada y pesada.

Humedad: Alcanzará el 72%, factor determinante en el malestar físico de la jornada.

Fenómenos: Se anuncian neblinas matinales que podrían reducir la visibilidad en rutas de la región, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la tarde.

Vientos: Estarán mayormente en calma, lo que dificultará la ventilación de los ambientes.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante la persistencia de estas temperaturas, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de mantener una hidratación constante, evitar la exposición al sol en horas pico (de 10 a 16 horas) y vestir ropa clara y ligera.

Aunque el cielo muestre nubes, la radiación y el efecto de la humedad mantienen el riesgo de golpes de calor, especialmente en niños y adultos mayores. Se espera que hacia el cierre de la semana el panorama pueda presentar cambios, aunque por ahora, el verano parece resistirse a abandonar la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas