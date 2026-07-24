El Campeonato MTK del Centro llega por primera vez a Los Charrúas con su quinta fecha

El Campeonato MTK del Centro volverá a la acción el próximo fin de semana del 1 y 2 de agosto, cuando se dispute la quinta fecha del calendario, que tendrá una característica histórica: por primera vez la categoría dejará su tradicional sede de San Salvador para competir en Los Charrúas.

El escenario elegido será el Circuito «Garza Pelandino», donde se utilizará el trazado mixto, un recorrido que será compartido por las categorías de motos y karting, representando un nuevo desafío tanto para los pilotos como para los equipos.

Una fecha con fuerte presencia de pilotos concordienses

Desde la organización adelantaron a 7Paginas, que se espera una importante convocatoria de competidores, con la participación de numerosos pilotos de Concordia que aprovecharán la cercanía del circuito para sumarse a esta nueva fecha del campeonato.

La expectativa también es alta entre los aficionados al deporte motor, ya que el desembarco del MTK del Centro en Los Charrúas marcará un hecho inédito para la categoría y permitirá acercar el espectáculo a un nuevo público de la región.

Invitación a toda la región

Los organizadores invitaron a vecinos de Concordia, Los Charrúas y localidades cercanas a disfrutar de un fin de semana a pura velocidad y adrenalina.

La entrada general tendrá un valor de 10.000 pesos, mientras que en los próximos días se dará a conocer el cronograma oficial de actividades, con los horarios de pruebas, clasificaciones y competencias que darán forma a la quinta fecha del certamen.

Con este cambio de escenario, el Campeonato MTK del Centro busca seguir creciendo y expandiendo su presencia en la región, llevando el espectáculo del karting y las motos a nuevos circuitos y fortaleciendo el automovilismo deportivo entrerriano.