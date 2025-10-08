“El camping de STEMC se prepara con nuevas instalaciones para la temporada de verano”

Avallone destacó que las obras se enmarcan en un plan integral de mejoras que busca optimizar la infraestructura y los servicios que se brindan tanto a los afiliados y sus familias como a los visitantes y turistas que eligen este espacio cada temporada para descansar, disfrutar de la naturaleza y practicar actividades como la pesca.

“Estas nuevas instalaciones están pensadas para ofrecer mayor comodidad, seguridad y calidad en la atención. Queremos que tanto nuestros afiliados como quienes nos visitan desde distintos puntos del país encuentren en el camping un lugar confortable, con todos los servicios y una atención de primer nivel”, expresó el dirigente sindical.

Si bien el nivel del río Uruguay continúa alto, Avallone explicó que las tareas de mantenimiento y mejora no se detienen, ya que la meta es llegar con todo listo para la apertura de la temporada estival.

“A pesar de las condiciones del río, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para adelantar los tiempos y garantizar que nuestros servicios estén disponibles. Es un compromiso que asumimos con quienes confían en nuestro camping año tras año y nos recomiendan por la calidad del lugar y la atención”, remarcó.

De cara al fin de semana largo, Avallone adelantó que el predio contará con proveeduría en funcionamiento, baños habilitados, servicio de internet, churrasqueras listas, sectores de acampe y espacios recreativos. “Queremos que las familias que se acerquen encuentren todo en condiciones para disfrutar con tranquilidad”, señaló.

El secretario general también subrayó que este proceso de mejora se realiza en coordinación con el intendente de Concordia Azcue y con el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso, lo que permite articular esfuerzos entre el municipio, la provincia y la organización gremial para fortalecer la oferta turística y social en la región.

“Este es un trabajo conjunto, donde cada parte aporta lo suyo. El acompañamiento del intendente y del ministro Troncoso ha sido fundamental para avanzar en obras que benefician no solo a nuestros afiliados, sino también al desarrollo turístico de Concordia”, afirmó Avallone.

Finalmente, el dirigente gremial anticipó que se están planificando nuevas actividades recreativas, deportivas y culturales para la temporada, con el objetivo de seguir consolidando al camping de STEMC como un punto de encuentro para la familia trabajadora y para quienes buscan disfrutar del río y la naturaleza entrerriana.